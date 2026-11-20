Amasya'da Uluslararası Geleneksel Türk Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi. 15 ülkeden 200 sporcunun katıldığı turnuvada 4 bin yıllık tarihe dayanan oyunlar kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Her mücadelenin sonunda kazananla kaybeden tokalaşarak ayrılıyor.

Amasya Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Dünya Gençler Dokuz Kumalak Şampiyonası, 1. Öğretmenler Arası Dünya Bestemşe Şampiyonası, 2. Dünya Bestemşe Şampiyonası, Uluslararası Mangala ve Oware Şampiyonaları düzenlendi.

Oyunların 4 bin yıllık tarihi var

Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Genel Sekreteri Makhsat Shotayev, "Dokuz Kumalak ve Bestemşe en eski Türk zeka oyunlarıdır. 4 bin yıllık tarihi vardır" dedi. Shotayev, Türk devletlerinin yanı sıra ABD, Ukrayna, Bangladeş ve Pakistan'ın da aralarında olduğu 15 ülkeden 200 sporcunun katıldığı turnuvanın bu oyunların tanıtılması açısından başarılı geçtiğine işaret etti.

Dokuz Kumalak oyunu UNESCO listesinde

Dokuz Kumalak oyununun UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde yer aldığını belirten Dünya Dokuz Kumalak Federasyonu Spor Direktörü ve Bestemşe, Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı Canan Alıcıoğlu da, "Niyetimiz bu oyunu bütün dünyanın oynaması. Türkiye'deki bütün evlere girmesiyle geleneksel bu oyunu çocuklara öğretebilmektir" diye konuştu.

Oyunlardaki hamleler anlamlar taşıyor

Her mücadelenin sonunda kazananla kaybedenin tokalaşmasının şart olduğu oyunlardaki hamlelerin anlamlar taşıdığına değinen Alıcıoğlu, "Biz bu oyunda aslında taşları hareket ettirmiyoruz. Atalarımızın obalarda oynadığı oyunlarla anlattıkları kültürü çocuklarımıza aktarıyoruz. Otağdaki bütün taşları alıp bir tanesinin bırakılması evin en küçüğünün annene, babaya bakıp otağını tüttürmesini simgeliyor. Çiftleme kuralıyla Türklerde çift başlılığa yer olmadığını görüyoruz. Üçleyip tuzluk kurarak üç tuğun bizim için çok önemli olduğunu gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Kazakistan 11 altın, 9 gümüş, 11 bronz

Kazakistan'ın 82 sporcuyla katıldığı turnuvada Türkiye'yi temsil edenler arasında yer alan 13 yaşındaki Aylin Su Can ise bu oyunları 4 yıldır oynadığını söyledi. Turnuvanın sonunda kürsüye çıkan sporculara madalya ve kupaları törenle verildi. Kazakistan 11 altın, 9 gümüş, 11 bronz, Kırgızistan 3 altın, 4 gümüş, 4 bronz, Türkiye 1 altın, 1 gümüş, 8 bronz, İspanya 1 altın, 2 bronz, Çekya 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.