Cenazede kahreden görüntüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaşlı sahibinin cenazesine katılan kedi, tören boyunca tabutun üzerinden ayrılmayarak sahibine son kez veda etti.
Yaşlı sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından cenaze törenine getirilen bir kedi, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Yıllardır kendisini besleyen sahibine cenaze boyunca böyle veda eden kedinin görüntüsü, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)