Amasya\'da yaya geçidinden geçen 71 yaşındaki adam, otomobilin çarpmasıyla yaralandı

AMASYA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ü.O. (71), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Anıt Üst Kavşak'tan Lise Kavşağı yönüne ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.O.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan erkek için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ü.O., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.