Amasya Taşova'da Boraboy Gölü sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Amasya Taşova'da Boraboy Gölü sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Taşova\'da Boraboy Gölü sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü, sonbaharda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Göl çevresindeki yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü, sonbaharın gelişiyle birlikte büründüğü rengarenk manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Göl çevresindeki ormanlık alanlarda sarı, turuncu, kahverengi ve yeşilin farklı tonları bir araya gelirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yaklaşık bin 50 metre rakımda bulunan Boraboy Gölü, çevresini saran zengin bitki örtüsü ve doğal güzelliğiyle dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle sonbahar aylarında ağaç yapraklarının renk değiştirmesiyle farklı bir güzelliğe kavuşan göl, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gölün durgun sularına yansıyan ağaçlar ve çevredeki renk değişimi, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. Sonbaharın oluşturduğu doğal renk paleti, fotoğraf çekmek isteyenler için de birbirinden güzel kareler oluşturuyor.

Kayın, sarıçam, sedir ve diğer ağaç türleriyle çevrili Boraboy Gölü, yalnızca manzarasıyla değil, sunduğu doğa aktiviteleriyle de dikkat çekiyor. Bölgede bulunan yürüyüş parkurları, piknik ve kamp alanları ile bungalov evler, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak, temiz havada yürüyüş yapmak ve sonbaharın renklerini yakından görmek isteyenlerin tercih ettiği Boraboy Gölü, Amasya'nın önemli doğa turizmi noktaları arasında yer alıyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Boraboy Gölü, sonbaharda ortaya çıkan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
BoraboyAmasyaTurizmTaşovaYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:56
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 10:38:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Amasya Taşova'da Boraboy Gölü sonbaharda renk cümbüşüyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android