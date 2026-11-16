Sergen Yalçın, Fransa maçı sonrası taraftarlara seslendi: Avrupa Şampiyonası ile birlikte...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"O TARAFI ÇOK SORGULANIR"

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Takım istediklerimizi yüzde 100, inanılmaz bir gayretle yaptı. Tamamen oyun planına sadık kaldık. Belçika maçı daha farklıydı, bu maç daha farklı oynadık. 6-7 günde bu iki tane format değişikliği, bizim için bir deneme süreci oldu. Bazı pozisyonlarda oyuncu denedik. Kaybettik ama ilerisi için çok önemli bir umut ışığı verdik. Ne kadar kaybetmeyi hak ettik, o tarafı çok sorgulanır. En önemlisi oyuncularıma teşekkür ederim, şevkle oynadılar. Bir haftada iki formatı değerlendirdik. Umut ediyorum ilerisi daha güzel olacak." dedi.

"BÖYLE DEĞERLERİ KAYBETMEMEK LAZIM''

Fransa'ya karşı yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Berke Özer'den bahseden Yalçın, "Berke'nin performansı çok iyiydi. Bizim kaleci 6 kurtarış yaptı ama bizim 5-6 tane bomboş topumuz girmedi. Şanssızdık. Berke çok iyiydi, böyle değerleri kaybetmemek lazım. Bizim için değerli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

"MART AYI BAŞKA OLACAK"

Milli takımın geleceğine ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, "Yeni, genç oyuncularımız var takip ettiğimiz. Mart ayı başka olacak. O döneme çok daha hazır olacağız. Bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük." sözlerini sarf etti.

"ÇOK CİDDİ BİR ÖVGÜYÜ HAK EDİYORLAR''

Sözlerine devam eden Sergen Yalçın, "Oyuncular ülkeleri için mücadele ediyorlar. Bana göre bu mücadelenin sonunda da çok ciddi bir övgüyü hak ediyorlar. Onu vermek lazım öncelikle. Biz kendi oyuncularımızı eleştirmeye, yerin dibine sokmaya alışık olduğumuz için almaları gereken saygıyı, övgüleri vermiyoruz." açıklamasını yaptı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI İLE BİRLİKTE..."

Sergen Yalçın son olarak, "Rakibe karşı bir plan hazırlıyoruz tabii ki. Burada olmamın sebebi o. Rakibi analiz ediyoruz, onlara karşı nasıl oynarız, onu planlıyoruz. Belçika maçının belli bölümlerinde de çok iyiydik. Fransa, dünyanın en iyi takımlarından biri, onlara karşı oynanabilecek bir oyun oynadık. Skora yansıtamadık. İnanılmaz pozisyonlar var kaçırdığımız. Sonuç olarak kaybettik ama sonrası için çok değerli motivasyon ve özgüven kazandık. Öyle değerlendirmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası ile birlikte beraber kazanmaya alışan bir oyuncu grubu olacak. Hiç şüpheniz olmasın." şeklinde konuştu.