Cübbeli Ahmet\'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce jet ski üzerinde çekilen ve uzun süre gündemden düşmeyen fotoğrafının perde arkasını ilk kez anlattı. Mahmûdî Şûrâ Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Samsun Sohbetleri" etkinliğinde konuşan Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaaz programlarına götüren bir kişinin fotoğrafını çekerek gazeteye satmaya çalıştığını iddia etti. Ünlü, aynı kişinin cezaevine girmeden önce emanet ettiği değerli Osmanlı hat levhalarını da kendisinden habersiz sattığını öne sürdü.

CEZAEVİNE GİRMEDEN ÖNCE EMANET ETMİŞ

2000 yılının ocak ayında cezaevine girmeden önce evine baskın yapılacağı yönünde haberler aldığını anlatan Ünlü, Osmanlı döneminden kalma değerli hat levhalarını korumak amacıyla tanıdığı bir kişiye emanet ettiğini söyledi. Söz konusu kişinin maddi durumunun iyi olduğunu ve kendisini yıllarca vaaz programlarına götürdüğünü belirten Ünlü, "Mercedes arabası var, zengin adam. Ben de dedim herhalde malımı çalmaz. Güvendim ona" ifadelerini kullandı.

"ÇIKTIM, BEN ONLARI SATTIM DEDİ"

Cezaevinden çıktıktan sonra emanet bıraktığı levhaları geri istediğinde beklemediği bir yanıtla karşılaştığını belirten Ünlü, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Çıktım, dedi ben onları sattım. Ulan nasıl sattın? Bana mı sordun? Babana sordum. Babama soruyorum, dedi bana sormadı. Allah Allah. Ben bunları yaşadım."

Levhaların maddi değerinin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Ünlü, yaşadığı kaybın büyüklüğünü vurgulayarak "O kadar büyük maddi zarar verdi ki bana" dedi.

"SARIK VE CÜBBE SİZİ ALDATMASIN"

Kendisine ait eşyaları sattığını öne sürdüğü kişinin dini çevrelerden biri olduğunu belirten Ünlü, dış görünüşün insanları yanıltabileceğini söyledi. Ünlü, "Adam da sakallı. İsmailağa'ya geldiği zaman cübbe giyer, sarık sarar. Böyle bir adam. Hâlâ da yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarını Mahmud Ustaosmanoğlu'na da anlattığını belirten Ünlü, şu ifadeleri kullandı: "Bol sarığı, cübbesi sizi aldatmasın. Bir adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Para işlerine bakın. Akçeli işlere bakın. Emanet verdiğin zaman ödüyor mu, ona bakın. Borç aldığı zaman ödüyor mu? Yolculukta adamı sınayın. Alışverişte adamı deneyin. Teheccüt kılıyor diye aldanmayın."

"JET SKİ MESELESİNDE FOTOĞRAFIMI GAZETEYE SATTI"

Ünlü, aynı kişinin geçmişte başka bir olayda da kendisine ihanet ettiğini ileri sürdü. Jet ski meselesi sırasında çekilen fotoğrafının Hürriyet gazetesine satılmaya çalışıldığını iddia eden Ünlü, "15 sene beni gezdirdi adam. Ondan sonra jet ski meselesinde resmimi çekip Hürriyet gazetesine sat. Hürriyet gazetesinden 10 milyon para istiyor. Bu resmi sana vereceğim diye" dedi.

Fotoğrafta uygunsuz bir durum bulunmadığını savunan Ünlü, "Benim orada bir şerefsizliğim yok. Haşemam var üzerimde. Avretlerim açık değil. Bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞ DİYE BİR ŞEY YOK, VEFA DİYE BİR ŞEY YOK"

Yaşadıklarına tepki gösteren Ünlü, konuşmasının sonunda insan ilişkilerinde güven ve sadakatin kalmadığından yakınarak "Arkadaş diye bir şey yok. Vefa diye bir şey yok. Dürüstlük diye bir şey yok. Emanet diye bir şey kalmamış" dedi.