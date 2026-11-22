Amasya'da sis denizi oluştu, sonbahar renkleriyle yüksekten görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da sabah yağan yağmurun ardından oluşan sis tabakası kentin üzerini kapladı. Yüksek kesimler ve dağ zirvelerinden sisle kaplanan kent görüntülenirken, Çakallar Mahallesi'nden sonbahar renkleriyle birlikte görsel manzaralar oluştu.
Amasya'da sabah saatlerinde yağmurun ardından sis denizi oluştu. Tarihi şehrin üstü sisle kaplandı.
Zamanla etkisini artıran sis tabakası, yüksek kesimlerden ve dağ zirvelerinden bakıldığında kentin üzerini kaplayarak görsel manzaralar oluşturdu.
Çakallar Mahallesi'nden bu görsel şöleni görüntüleyen Altan Eftelioğlu, "Amasya'da sabah yağan yağmur sonrası sis muhteşem görüntü oluşturdu. Sonbaharın renkleri de manzarayı zenginleştirdi" dedi.
Kaynak: İHA
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