ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'dan geldiğini belirttiği tehditler nedeniyle askeri üste yaşamaya devam ettiğini açıkladı. Washington'daki evinden ayrılmak zorunda kalan Bessent, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskı politikasından vazgeçmeyeceğini belirterek, "İranlıların beni korkutmasına izin vermeyeceğim" dedi. Öte yandan Trump yönetiminden başka üst düzey isimlerin de güvenlik gerekçesiyle askeri tesislere veya korunaklı konutlara taşındığı bildirildi.

"İRANLILARIN BENİ KORKUTMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

CNBC'ye konuşan Bessent, İran kaynaklı tehditler nedeniyle askeri üste kalıp kalmadığı sorusuna "Evet" yanıtını verdi. ABD'nin İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında uyguladığı yaptırımların sonuç verdiğini savunan Bessent, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı sürdüreceklerini söyledi.

Bessent, Wall Street Journal'ın Washington'daki evinin konumunun belirlenmesine imkan veren bir fotoğraf yayımlamasını da eleştirdi. Fotoğrafın güvenliğini tehlikeye attığını savunan Bakan, askeri üste yaşamın iyi gittiğini belirterek İran Devrim Muhafızları üzerindeki baskının bir anlaşmaya bağlı kalınana kadar devam edeceğini ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİNDE BAŞKA İSİMLER DE TAŞINDI

İran kaynaklı tehditler nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı Trump yönetiminde Bessent'in yanı sıra başka üst düzey yetkililerin de ikamet yerlerini değiştirdiği bildirildi.

Bu isimler arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Stephen Miller, eski Adalet Bakanı Pam Bondi ve İç Güvenlik Bakanlığı görevinde bulunmuş Kristi Noem de yer aldı. ABD basınındaki haberlere göre bazı yetkililer askeri konutlara taşınırken bazıları için farklı güvenlik önlemleri devreye alındı.

İRAN, ABD TOPRAKLARINA SALDIRI İDDİALARINI REDDEDİYOR

ABD istihbarat yetkilileri, İran'ın Amerikan personeli ve vatandaşlarını hedef alma girişimlerine ilişkin güvenlik uyarıları yayımladı. İran ise ABD topraklarında yetkililere veya sivillere yönelik saldırı planladığı iddialarını reddetti.

Washington yönetiminin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ve güvenlik önlemlerini artırdığı süreçte, üst düzey yetkililerin askeri tesislerde yaşamaya başlaması ABD'deki güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.