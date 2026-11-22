Antalya'da Kepez Belediyesi'ne operasyon! Bürokratlar dahil 10 gözaltıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da Kepez Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" iddialarıyla operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda, aralarında belediye yöneticileri ve çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün gözaltına alınanlar arasında yer almadığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda belediyede görevli bazı bürokrat ve çalışanlar gözaltına alındı.
BÜROKRATLAR EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Kepez Belediyesi'ne yönelik operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyonda belediyede görevli bazı bürokrat ve çalışanların evlerinden gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
BAŞKAN KOCAGÖZ GÖZALTI LİSTESİNDE YOK
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün gözaltına alınan isimler arasında yer almadığı öğrenilirken, bazı belediye yöneticileri ile çalışanlarının gözaltına alındığı öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturmanın kapsamına ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
KOCAGÖZ 2024'TE SEÇİLMİŞTİ
Mesut Kocagöz, daha önce Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve belediye şirketlerinde genel müdürlük görevlerinde bulundu. Kocagöz, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP adayı olarak Kepez Belediye Başkanı seçildi.
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