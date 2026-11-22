Antalya'nın Kepez ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon yapıldı. Operasyonda belediyede görevli bazı bürokrat ve çalışanlar gözaltına alındı.

BÜROKRATLAR EVLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kepez Belediyesi'ne yönelik operasyon sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyonda belediyede görevli bazı bürokrat ve çalışanların evlerinden gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

BAŞKAN KOCAGÖZ GÖZALTI LİSTESİNDE YOK

Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün gözaltına alınan isimler arasında yer almadığı öğrenilirken, bazı belediye yöneticileri ile çalışanlarının gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturmanın kapsamına ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KOCAGÖZ 2024'TE SEÇİLMİŞTİ

Mesut Kocagöz, daha önce Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve belediye şirketlerinde genel müdürlük görevlerinde bulundu. Kocagöz, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP adayı olarak Kepez Belediye Başkanı seçildi.