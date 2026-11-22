Arjantinli futbolcu Leandro Paredes, Boca Juniors'un şampiyonluk kutlamaları sırasında verdiği röportajda aniden fenalaşarak yere yığıldı. DSports kanalına konuştuğu sırada bayılan 32 yaşındaki futbolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşananlar canlı yayına yansırken, Paredes'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

RÖPORTAJ SIRASINDA BİR ANDA YERE YIĞILDI

Olay, Boca Juniors'un Atlético Mineiro'yu 2-0 mağlup ederek 2026 Copa Sudamericana şampiyonluğunu kazandığı maçın ardından yaşandı. Karşılaşma sonrası DSports muhabiri Marcelo Benedetto'ya röportaj veren Paredes, konuştuğu sırada aniden fenalaşarak yere düştü.

Futbolcunun yardımına çevrede bulunanlar ve sağlık ekipleri koştu. Kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından Paredes'in bilincinin yerine geldiği ve kendi imkanlarıyla soyunma odasına gittiği bildirildi.

AŞIRI SICAK VE TANSİYON DÜŞÜŞÜ ETKİLİ OLDU

Paredes'in maç sırasında da fiziksel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Kolombiya'nın Barranquilla kentinde oynanan finalde hava sıcaklığının hissedilen 39 dereceye kadar yükseldiği, yüksek nemin de futbolcuları zorladığı belirtildi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında yorgunluk ve nefes darlığı nedeniyle oyundan çıkan Paredes'in, yedek kulübesinde de takım arkadaşları tarafından serinletilmeye çalışıldığı aktarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde bayılmanın tansiyon düşüklüğüyle bağlantılı olduğu bildirildi.

TARAFTARLARINA MESAJ GÖNDERDİ

Yaşananların ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Paredes, sosyal medya hesabından da taraftarlarına mesaj verdi. Arjantinli futbolcu, "İyiyiz. Yaşasın Boca, bugün ve her zaman" paylaşımıyla endişeleri gidermeye çalıştı.

Boca Juniors'un 18 yıllık uluslararası kupa hasretini sona erdirdiği gecede yaşanan olay, şampiyonluk sevincine kısa süreli gölge düşürdü.