Arnavutköy'de yaşayan Mustafa Aydın'ın evi ve arabası, gece 3 kez kurşunlandı. Aydın, olay günü meclis üyesi M.A. ile tartıştığını ve ardından bu olayın yaşandığını iddia etti.

Olay, Arnavutköy'de yaklaşık 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Mustafa Aydın ile belediye meclis üyesi M.A. arasında saat 16.00 sıralarında trafikte tartışma çıktı. Aydın, kendisine çarpan aracın daha sonra üzerine sürüldüğünü, aracı durdurmak amacıyla camına tekme attığını ve bunun üzerine sürücünün beyzbol sopasıyla kendisine saldırdığını iddia etti.

Trafik tartışmasından saatler sonra evine kurşun yağdı

Trafikte yaşanan olaydan yaklaşık 7 saat sonra Mustafa Aydın'ın yaşadığı ev silahlı saldırıya uğradı. Saat 23.30 sıralarında başlayan saldırıların aynı gece 3 kez tekrarlandığı öğrenildi. İlk saldırıda 2 kişi evin bulunduğu alana gelerek ateş açtı. Yaklaşık 2 saat sonra ikinci kez silah sesleri yükselirken, daha sonra farklı kişilerin gerçekleştirdiği üçüncü saldırıda da eve kurşun yağdı. Saldırılar sırasında Aydın'ın annesi, eşi ve diğer aile bireyleri evde bulunurken, babası ve amcası ise dışarıdaydı. Kurşunların hedefi olan evin yanı sıra park halindeki araçta da hasar meydana geldi. Aydın'ın köpeği de saldırılar sırasında yaralandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Babamla amcam kendilerini son anda kurtardı"

Saldırının meclis üyesi M.A. ile tartıştıktan sonra yaşandığını anlatan Mustafa Aydın, "Olay günü gündüz saat 16.00 sıralarında yukarıdaki caddede bir tartışma yaşadım. Arkadan bir araba gelip bana çarptı. Ben de ne yapıyorsun demek için dönüp kaputuna yavaşça vurdum. Arabayı geri aldı, yanımdan geçeceğini düşünürken üzerime sürdü. Ben de durdurmak amacıyla camına tekme attım, cam kırıldı. Arabadan inip bana beyzbol sopasıyla saldırdı. Sonra öğrendim ki benden şikayetçi olmuş. Olaydan yaklaşık 6-7 saat sonra evim kurşunlanmaya başladı. İlk kurşunlama gece 23.30'da oldu. Ailem, eşim, annem, babam, kardeşim herkes evdeydi. İki kişi yürüyerek geldiler. Babamla amcam dışarıdaydı, şahıslar yürüyüşe çıktıklarını söylediler. Babam buranın özel mülk olduğunu söyledi ama yine de ilerleyip evimize ateş açtılar. Yaklaşık 2 saat sonra bir daha geldiler. Bu sefer ağır makineli tüfekle ateş açtılar. Daha sonra farklı iki kişi gelip bir kez daha evi taradı. Üç kere evim kurşunlandı. Arabama ateş ettiler, köpeğimi vurdular. Köpeğim bacağından yaralandı. Babamla amcam kendilerini zor kurtardı. Üzerlerine ateş açıldı. Babamın diğer arabasına da kurşun isabet etti, camı delindi. Son anda kendilerini korumaya almasalar ölmüş olabilirlerdi. Polisler karakolda bana kamera görüntülerini izlettirdi. Şahısların yüzleri açık şekilde görünüyor ama ben tanımıyorum. Olayın üzerinden günler geçti, hala yakalanan olduğuna ilişkin bir bilgi almadık. Benim başka bir husumetlim yok. Trafikte M.A. ile tartıştıktan saatler sonra evim 3 kez kurşunlandı. Bu nedenle kendisinden şüpheleniyorum. Benim evimde ailem var, kadınlar var. Babamla amcam dışarıdaydı. Hepimiz ölebilirdik. Can güvenliğimizden endişe ediyoruz" dedi.

10 gündür yakalanan şüpheli yok

Saldırıların ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Mustafa Aydın, saldırganların yüzlerinin kamera kayıtlarında açıkça görüldüğünü, polis ekiplerinin görüntüleri kendisine izlettirdiğini ancak şahısları tanımadığını söyledi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saldırıları gerçekleştiren kişilerin kimliklerini belirlemeye ve yakalamaya yönelik çalışmaları devam ederken, edinilen bilgilere göre olayla ilgili henüz gözaltına alınan bir kişi bulunmuyor.

Öte yandan, meclis üyesi M.A. ise İhlas Haber Ajansı muhabiri ile yaptığı görüşmede röportaj yapmak istemediğini ancak trafik tartışması olayı sonrasında gerçekleşen kurşunlama olayıyla hiçbir alakası olmadığını söyledi.