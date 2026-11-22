Dubai'de otel odasında skandal! Uyurken odasını temizlemeye geldilerGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dubai'de tatil yapan bir kadın, otel odasında uyurken temizlik görevlisinin mahremiyetini ihlal ettiğini öne sürdü. Olay sırasında çıplak olduğunu belirten kadının paylaşımı, otel güvenliği ve özel hayatın gizliliği tartışmalarına neden oldu.
Dubai'de tatil yapan bir kadın, otel odasında uyuduğu sırada temizlik görevlisinin mahremiyetini ihlal ettiğini öne sürdü. O sırada çıplak olduğunu belirten kadın, yaşadığı durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
UYURKEN ODASININ ÖNÜNE GELDİ
Paylaşılan görüntülerde, bir temizlik görevlisinin otel odasının camının dışında temizlik yaptığı görüldü. Kadın, görevlinin bu sırada odasının önünde bulunmasının özel hayatını ihlal ettiğini savundu.
GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Olay, otellerde konukların mahremiyetinin korunması ve temizlik görevlilerinin çalışma koşullarıyla ilgili tartışmaları beraberinde getirdi.
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