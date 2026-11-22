Gece yarısı korkutan deprem, Türkiye- İran sınırına yakın bölgede meydana geldi. AFAD, Van'ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.

AFAD DUYURDU! İRAN SINIRINDA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 00.25.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Hoy kenti olarak belirlendi. Türkiye sınırına yakın bir noktada meydana gelen sarsıntının Van'ın Özalp ilçesine uzaklığı ise 41,82 kilometre olarak açıklandı.