Komşu gece yarısı sallandı! Türkiye sınırında depremGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye-İran sınırına yakın bölgede 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy (Khoy) kentinde 22 Kasım 2026 tarihinde saat 00.25'te kaydedilen depremin merkez üssünün, Van'ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
Gece yarısı korkutan deprem, Türkiye- İran sınırına yakın bölgede meydana geldi. AFAD, Van'ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre uzaklıktaki depremin büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu.
AFAD DUYURDU! İRAN SINIRINDA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde meydana gelen depreme ilişkin verileri açıkladı. AFAD'ın aktardığı bilgilere göre 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 00.25.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Hoy kenti olarak belirlendi. Türkiye sınırına yakın bir noktada meydana gelen sarsıntının Van'ın Özalp ilçesine uzaklığı ise 41,82 kilometre olarak açıklandı.
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