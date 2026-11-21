15 yaşındaki kız çocuğunu telefonla arayarak babası hakkında korkutan bir yalan söyleyen dolandırıcılar, evdeki ziynet eşyalarını ele geçirdi. Balıkesir'de başlayan olay, İstanbul'da düzenlenen operasyonla son buldu.

15 YAŞINDAKİ KIZI BABASI ÜZERİNDEN KANDIRDILAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler M.Ü.'nün 15 yaşındaki kızı Y.Ü.'yü telefonla aradı. Kendilerini asker ve polis olarak tanıtan şüpheliler, küçük kıza babasının bir terör olayına karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, babasının suçlamalardan kurtulabilmesi için evde bulunan ziynet eşyalarının teslim edilmesi gerektiğini öne sürdü. Babasının başının belada olduğuna inandırılan kız çocuğu, şüphelilerin yönlendirmesiyle evdeki ziynet eşyalarını teslim etti. Dolandırıcılar, ziynet eşyalarını aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

BABANIN ŞİKAYETİYLE JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Yaşananları öğrenen baba M.Ü., Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin kimliklerini ve kaçış güzergahlarını belirlemek için araştırma yaptı. Yürütülen çalışmalar sonucunda dolandırıcılık olayında kullanılan kiralık araç tespit edildi. Aracın İstanbul istikametine ilerlediğinin belirlenmesi üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Balıkesir'den İstanbul'a doğru ilerleyen şüphelilerin izini süren jandarma ekipleri, operasyon için harekete geçti. JASAT ekiplerinin takibi sonucunda kimlikleri belirlenen Ö.D.D., Ş.B. ve E.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalandı. Üç şüphelinin kullandığı araç durdurularak adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, Bandırma'da 15 yaşındaki kız çocuğundan alındığı belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi.

PLAKAYI GİZLEMİŞLER! 220 BİN TL CEZA KESİLDİ

Şüphelilerin yakalandığı araçta yapılan incelemede dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Aracın plakasının etiket yapıştırılarak gizlendiği tespit edildi. Bunun üzerine araç hakkında trafik mevzuatı kapsamında işlem yapıldı. Plakası gizlenen araç trafikten men edilirken 220 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece şüphelilerin kullandığı araç, hem dolandırıcılık soruşturmasındaki deliller hem de plakasındaki usulsüzlük nedeniyle işlem konusu oldu.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakalanan Ö.D.D., Ş.B. ve E.D., gözaltına alınarak adli işlemlerinin yapılması için Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ö.D.D., Ş.B. ve E.D. tutuklanarak Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte Bandırma'da yaşanan dolandırıcılık olayına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme kaydedildi.

ÇALINAN ZİYNET EŞYALARI EKSİKSİZ TESLİM EDİLDİ

Operasyonun ardından mağdur aileyi sevindiren gelişme de yaşandı. Şüphelilerin kullandığı araçta ele geçirilen ziynet eşyalarının tamamı sahibi M.Ü.'ye teslim edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde JASAT ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla hem şüpheliler yakalandı hem de ailenin maddi kaybı giderildi.