Galatasaray'ın ligde Samsunspor ile oynadığı karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada tansiyon yükseldi.

OKAN BURUK'A KIRMIZI KART

Maçın hakemleri ile yaşadığı diyalog sonrasında önce sarı kart gören Okan Buruk, kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kararın ardından otomatik olarak cezalı duruma düşen deneyimli teknik adam, gelecek hafta oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.

ALİ YİĞİT BURUK'TAN İSTİFA ÇAĞRISI

Babasının kırmızı kart görmesinin hemen ardından kişisel sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşan Ali Yiğit Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ali Yiğit Buruk, paylaşımında "En güvendiğiniz hakem hapiste, MHK başkanınız hapiste, siz niye hala görevdesiniz? #ibrahimhacıosmanoğluistifa #tffistifa #Mhkistifa'' ifadelerine yer verdi.