Amasya'da çalıştığı özel okuldaki işini bırakan bilgisayar öğretmeni Berkhan Subaşıoğlu hayali olan hayvancılığa yönelerek krediyle 10 inek alıp çiftlik kurdu. Bakımlarını kendisi yapıp kaba yem ihtiyacını ektiği araziden karşıladığı ineklerinin sütlerini satarak geçimini sağlamaya başladı. Öğretmenlikten daha çok para kazandığını belirterek hayvan sayısını 3 yılda 30'a ulaştıran Subaşıoğlu'nun tek pişmanlığı hayvancılığa 10 yıl önce başlamamak oldu.

Bilgisayar öğretmenliği bölümünden mezun olup bir defa KPSS'ye girmesinin ardından 2016 ile 2023 yılları arasında özel bir okulda öğretmenlik yapan Berkhan Subaşıoğlu, o süreçte merak saldığı hayvancılık hayalini gerçeğe dönüştürmek için Amasya'nın Suluova ilçesi Boyalı köyünde bin 250 metrekarelik arsa satın alıp besi çadırı kurdu.

KREDİYLE AVUSTURYA'DAN İNEK GETİRTTİ

Subaşıoğlu, makine ve ekipman teminin ardından başvurduğu bir bankadan 5 yıl ödemeli ithal damızlık hayvan kredisi kullanarak 3 yıl önce Avusturya'dan getirttiği ineklerle üretime başladı.

Şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki köye otomobille günlük gidiş geliş yapıp beslediği ineklerden sağılan sütleri çiftliğine kadar ulaşan kooperatife satmaya başladı. Maliyetleri azaltmak için ailesine ait tarlada yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra kiraladığı bir araziden sağladıklarıyla hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

3 yıldır geçimini çiftliğinin geliriyle sağlayıp ödemelerini aksatmadan yapan evli ve 2 çocuk babası Subaşıoğlu, "Bilgisayar öğretmeniyim. Mesleğimi yaptım. Özel bir okuldaki öğretmenlik benim fıtratıma uygun gelmedi. Devlet okulunda çalışsaydım da aynı olurdu. Çünkü hayvanları seviyorum. Verimli yıllarımı kendi adıma değerlendirmek adına hayalim olan hayvancılıkla uğraşmaya karar verdim" dedi.

ÖĞRETMENLİKTEN DAHA ÇOK KAZANIYOR

Hayvan beslemenin büyük sorumluluklar getirdiğine değinen Subaşıoğlu, "Şu anki şartlarda yemi üretmediğiniz takdirde ayakta kalmak çok zor. Kaba yemi kendim üretiyorum. Süt üreticileri zor günler geçiriyor. Diğer yemleri de toplu olarak alıyorum. Kaba yeme para vermediğim için sütün parası harçlık olarak cebimde kalıyor. Şu an öğretmenlikten daha çok para kazanıyorum. Hayvancılığın getirisi güzel" diye konuştu.

TEK PİŞMANLIĞI 10 YIL GEÇ BAŞLAMAK

İşlerini büyütüp bölgede büyük bir hayvancılık tesisi kurmayı hedefleyen 36 yaşındaki Subaşıoğlu, "Öğretmenliği bırakıp bu işe girdiğim için pişman olup olmadığımı soran çok oluyor. Dağ başında soğukta, sıcakta bu ağır işte uğraşmanın zorluğunu soruyorlar. Keşke bu işe, hayvancılığa 10 yıl önce başlasaydım. Tek pişmanlığım o. Çalışmayı isteyen herkese bu işi tavsiye ediyorum. Ancak internetteki videolara aldanıp bu işin toz pembe olduğunu sanmasınlar. Öğretmenlerimiz bu ülkenin geleceğidir. Hepsine saygı duyuyorum. Çalışan bir şekilde rızkını kazanır. Bu ülkenin gerçekten üretime çok ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Komşusu Abdullah Batman ise, çiftliğini tek başına kurarak örnek olan Berkhan Subaşıoğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.