Adnan Sungur Tekirdağ\'a 2 ambulans ve aşı nakil aracı bağışladı

Hayırsever iş insanı Adnan Sungur, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne aşı nakil aracı ile 2 ambulans bağışladı.

Tekirdağ Valiliğinde Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar ve Adnan Sungur tarafından protokol imzalandı.

Vali Soytürk, Sungur'un daha önce Malkara ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 9 derslikli okul kazandırdığını belirterek, sağlık hizmetlerine katkısından dolayı teşekkür etti.

Bağışlanan araçların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki sağlık tesislerinde kullanılacak.