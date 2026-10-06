Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ankara\'da aşı ve biyoteknoloji tesisi Keyvac\'ı ziyaret etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ankara'da aşı ve biyoteknoloji tesisi Keyvac'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'daki temasları kapsamında, ülkemizin aşı ve biyoteknoloji alanındaki tesislerinden biri olan Keyvac Biyolojik Ürünler tesisini ziyaret etti. Bakanlık, ziyaretin ülkemizin aşı ve biyoteknoloji tesislerinden birine yapıldığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'daki temasları kapsamında aşı ve biyoteknoloji alanındaki tesislerinden biri olan Keyvac Biyolojik Ürünler tesisini ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, ülkemizin aşı ve biyoteknoloji alanındaki tesislerinden biri olan Keyvac Biyolojik Ürünler tesisini ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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