Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Singapur'da GSK'nın aşı ve ilaç tesislerini inceledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Singapur'da GSK'nın aşı ve ilaç tesislerini inceledi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore'nin ardından Singapur'da GSK'nın ilaç ve aşı üretim tesislerini ziyaret etti. Memişoğlu, ACTRIS'te hücresel ve gen tedavileri ile CAR-T çalışmalarını, NUH'ta wellness hizmetlerini inceledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore ziyaretinin ardından Singapur'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi, bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Memişoğlu, GlaxoSmithKline'ın (GSK) Singapur'daki ilaç ve aşı üretim tesislerinde yetkililerle bir araya geldi. Burada ilaç ve aşı geliştirme, üretim ve tedarikine yönelik faaliyetler hakkında bilgi alan Memişoğlu, iki ülke arasındaki ortaklıkların geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirdi.

Memişoğlu, daha sonra Singapur İleri Hücresel Tedavi ve Araştırma Enstitüsüne (ACTRIS) giderek hücresel tedaviler ve gen tedavileri alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

Ziyarette hücresel tedavilere yönelik araştırmalar ve yeni nesil tedavi yöntemleri hakkında yetkililerden bilgi alan Memişoğlu, CAR-T hücre tedavileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, Singapur programı kapsamında Ulusal Üniversite Hastanesi'ni (NUH) de ziyaret ederek hastanenin wellness hizmetleri üzerine gerçekleştirilen sunumu dinledi ve bu alanda yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yaptı.

Kaynak: AA
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