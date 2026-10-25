Kızılcık Şerbeti\'nin Apo ve Alev\'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar

Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdıkları Apo ve Alev karakterlerinin aşkıyla uzun süre gündemden düşmeyen Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman, yeniden aynı projede buluşuyor. İkili, bu sezon yayın hayatına başlayan Tuzlu Kahve dizisinde yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçecek. Dizide Osman Aydınoğlu karakterine hayat veren Tanrıöğen'e, yeni bölümde eski rol arkadaşı Müjde Uzman eşlik edecek.
Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti’nde “Abdullah Ünal” (Apo) ve “Alev Arslan” karakterlerine hayat veren Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman, yeniden aynı projede buluşuyor.
APO VE ALEV YENİDEN AYNI PROJEDE
Yayın hayatına bu sezon başlayan ve izleyicilerle salı akşamları buluşan Tuzlu Kahve dizisi, yeni bölümünde sürpriz bir buluşmaya sahne olacak. Dizide “Osman Aydınoğlu” karakterini canlandıran Tanrıöğen'e, eski rol arkadaşı Uzman eşlik edecek.
Tanrıöğen ile Uzman'ın Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdikleri karakterler, yaşadıkları aşk hikayeleriyle uzun süre konuşulmuştu.
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