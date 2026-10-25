Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından takip eden yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için Ankara'ya çıkarma yaptı.

BİLET BULAMAYANLAR ÇEVRE BİNALARA AKIN ETTİ

Karşılaşma için ayrılan konuk takım tribün biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine stada giremeyen Bursaspor sevdalısı taraftarlar pes etmedi. Keçiören Aktepe Stadı'nı çevreleyen binaların balkonlarına ve pencerelerine çıkan yeşil-beyazlı futbolseverler, takımlarına 90 dakika boyunca buradan destek verdi.

DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDILAR

Çevre binaların balkon ve pencerelerinden maçı heyecanla takip eden taraftarların görüntüleri kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.