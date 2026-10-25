Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti - Son Dakika
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Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

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Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı izlemek için bilet bulamayan Bursasporlu taraftarlar karşılaşmayı çevre binalardan takip etti. Bu anlar kısa süre içerisinde dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor, Keçiören Aktepe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından takip eden yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarını deplasmanda yalnız bırakmamak için Ankara'ya çıkarma yaptı.

BİLET BULAMAYANLAR ÇEVRE BİNALARA AKIN ETTİ

Karşılaşma için ayrılan konuk takım tribün biletlerinin kısa sürede tükenmesi üzerine stada giremeyen Bursaspor sevdalısı taraftarlar pes etmedi. Keçiören Aktepe Stadı'nı çevreleyen binaların balkonlarına ve pencerelerine çıkan yeşil-beyazlı futbolseverler, takımlarına 90 dakika boyunca buradan destek verdi.

Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti

DİKKAT ÇEKMEYİ BAŞARDILAR

Çevre binaların balkon ve pencerelerinden maçı heyecanla takip eden taraftarların görüntüleri kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

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BursasporTrendyolAktepeAnkaraFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti - Son Dakika
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