Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür - Son Dakika
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Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür

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Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de katıldığı programda hükümetin dijital platformların kullanımına yönelik yaş sınırlaması düzenlemesine destek verdi. Hükümete açıkça teşekkür eden Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, "Keşke bunu daha erken yapsaydınız." dedi.

Son seçimlerde muhalefet bloğunda yer alan Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mahmut Arıkan, hükümetin çocuklara yönelik dijital platform düzenlemesini desteklediğini açıkladı. İzmir'deki konuşmasında hükümete teşekkür eden Arıkan, yaş kısıtlamasının tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür

HÜKÜMETE AÇIKÇA TEŞEKKÜR ETTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Geleneksel İzmir Kardeşlik Buluşması'na katıldı. Burada partililere seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Resmi Gazete'de yayımlanan ve dijital platformlarda yaş sınırlamasını içeren düzenlemeye değindi. Hükümetin attığı adımı olumlu bulduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, düzenleme nedeniyle hükümete teşekkür ettiğini söyledi. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz günlerde yeni bir düzenleme getirdiler. Sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirdiler. Ben bundan dolayı her platformda çıkıp hükümete teşekkür ediyorum. Keşke bunu daha erken yapsaydınız. Sosyal medyaya getirdiğiniz yaş kısıtlaması yeterli bir kısıtlama değil. Bunun devamı var. Esas büyük kötülüğü sabah kuşağı yayınlarında görüyoruz. Saçma sapan dizi senaryolarında görüyoruz." 

Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür

"HERKES BUNU SÖYLÜYOR"

Konuşmasında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sorunlara da değinen Arıkan, ülkedeki en önemli problemlerin güven ve ahlak krizi olduğunu söyledi. Saadet Partisi lideri, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Tüm siyasi partilerle iletişim halindeyim. Herkes bunu söylüyor, 'Bu güven krizini nasıl aşacağız?' diyor. Onlara diyorum ki güven krizini aşabilmek için önce ahlak krizini aşabilmek gerekiyor. Ahlak krizi nedir? Ahlak krizini aşmanın yolu, kendimiz için istediğimiz ne varsa başkaları için de isteyebilmektir."

Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Kaynak: AA
Mahmut ArıkanSosyal MedyaKültürparkPolitikaGüncelİzmirSpSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zübeyr Doğan Zübeyr Doğan:
    Doğruya doğru ,yanlısa yanlış deyip eleştirmek,alternatif üretmek ,tavsiye etmek muhalefet etmek demektir.. Doğruya yanlış demek muhalefet değil, çözümsüzlük ,kaos kin ve nefret tohumlari eker. 0 0 Yanıtla
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