Son Dakika Sp Haberleri

00:27 Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için mevlit programı düzenlendi İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve Esnaf ve STK Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için düzenlenen mevlit programına katıldı. Bitmez, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

18:01 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası taziye kabul edildi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde bugün de taziyeler kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Bitmez için düzenlenen taziye programı, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Bitmez'in babası Salih Bitmez, taziyeleri kabul etti. Taziye programına HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve partililer de katıldı.

14:09 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez İçin Taziye Programı Düzenlendi Vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca taziye programı yapıldı. TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu taziyeleri kabul etti. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

13:48 TBMM'de Bütçe Görüşmeleri... İsa Mesih Şahin: "Vatandaş Sizden Ak Partili Öğretmen İstemiyor, Vatandaş Sizden Liyakatli Öğretmen İstiyor" Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Genel Kurulu'nda, "Mülakat konusunu Türkiye'nin geleceği adına önemsiyoruz. Türkiye'de liyakatlı bir sistemin inşa edilmesi adına önemsiyoruz. Bizim istediğimiz çok açık, gençlere bir söz verildi bu sözün iktidar tarafından yerine getirilmesidir. Bizim için aslolan liyakatin esas alınmasıdır. Bizim için aslolan bu torpil düzenine bu kayırmacı düzene bir son verilmesi; adaletli, liyakatli, objektif kriterlere dayalı bir sistemin inşa edilmesidir. Vatandaş sizden Ak Partili öğretmen istemiyor, vatandaş sizden liyakatli öğretmen istiyor" dedi.

11:48 MANİSA-ÖZEL, CHP GENÇLİK KOLLARI İL BAŞKANLARI TOPLANTISI'NA KATILDI Özgür Özel Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak (2)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki programı kapsamında gençlik kolları başkanları ile yaptığı şehir turunun ardından CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

23:11 CHP Genel Başkanı Özel: 'Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılacağını ve her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacağını açıkladı. Özel, Manisa'da düzenlenen gençlik kolları çalıştayı öncesinde partililere tarihi camileri gezdirdi ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

22:20 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütçe görüşmeleri için Saadet Partisi'ne destek veriyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı Saadet Partisi'nde görevlendirerek bütçe görüşmeleri boyunca destek olacaklarını belirtti. Özel, Saadet Partisi'nin kürsü haklarını kaybetmemesi için bir fedakarlık yapacaklarını ifade etti.

21:59 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in vefatı sonrası Seçim İşleri Başkanlığı'na Fatih Aydın getirildi Saadet Partisi, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı üzerine Seçim İşleri Başkanlığı görevine Fatih Aydın'ın getirildiğini duyurdu.

21:47 Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Saadet Partisi milletvekilleri, TBMM Genel Kurulunda, Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

20:20 Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AK Parti sıralarından yapılan ahlaksızca sözlere tepki gösterdi Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in bayılmasının ardından AK Parti sıralarından yapılan 'Allah'ın gazabı böyle olur' sözlerine tepki gösterdi. Kaya, sözün sahibinin açıklanmaması halinde bu sözün 264 AK Partili milletvekili tarafından söylendiğini kabul etmek zorunda kalacaklarını belirtti.

19:28 Saadet Partisi, CHP'ye teşekkür etti Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetiminin bütçe görüşmelerinde desteklerini gösterdiği için teşekkür etti.

16:50 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası taziye kabul edildi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından partisinin genel merkezinde taziyeler kabul edildi. Bitmez için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen taziye programına birçok önemli isim katıldı.

16:24 Saadet Partisi Genel Başkanı CHP'ye teşekkür etti Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'ye, partisinin grup kurma kriterini kaybetmesi sonrası gösterdikleri destek için teşekkür etti. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'ye büyük bir kadirşinaslık gösterdiklerini belirtti.

12:59 CHP'li Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrası Saadet Partisi'nin vekil sayısının düşmesi nedeniyle istifa ederek Saadet Partisi'ne katıldı.

12:48 CHP Grubu, Saadet Partisi Grubunun düşmesi üzerine karar aldı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda; Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in yaşamını yitirmesinin ardından Saadet Partisi TBMM Grubu'nun İçtüzüğün grup olma şartını kaybetmesi üzerine CHP Grubu'nun aldığı kararı açıkladı.

12:43 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisinde görev yapacağını belirtti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de grup oluşturabilmesi için bütçe görüşmeleri boyunca Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Saadet Partisinde görev yapacağını belirtti. Özel, Saadet Partisinin sözünü söyleyemez hale gelmesinin demokrasi açısından ayıp olacağını ve Hasan Bitmez'in hatırasına saygısızlık olacağını ifade etti.

11:36 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Böylece Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüyle Saadet-Gelecek grubunun düşmesinin önüne geçilmiş oldu. Yeniden 20 vekil sayısına ulaşan grup Meclis'te faaliyetlerine devam edebilecek.

06:01 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bitmez, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

17:22 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İçin Cenaze Töreni Düzenlendi TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Bitmez, törenin ardından Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15:59 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Cenaze törenine siyasi parti liderleri ve Bitmez'in sevenleri katıldı.

15:57 Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a düştü Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla birlikte milletvekili sayısı 19'a düştü. Parti, Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmemek için yeni bir milletvekili dahil etme çalışmaları yapıyor.

15:51 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da Son Yolculuğuna Uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İstanbul'da Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bitmez'in 15 Aralık 1969 yılında dünyaya geldiği ve hayatta olsaydı 54 yaşına gireceği öğrenildi. Törene çok sayıda lider ve belediye başkanı katıldı.

15:51 Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da Defnedildi TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine siyasi liderler, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Bitmez'in öz geçmişi ve siyasi kariyeri de özetlendi.

15:50 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı TBMM'de konuşma yaparken kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez son yolculuğuna uğurlandı. Bitmez'in bugün aynı zamanda doğum günü olduğu öğrenildi.

13:06 TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın 2024 bütçe görüşmeleri başladı TBMM Genel Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı. Bakanlar ve bakan yardımcıları, Togg makam otomobilleriyle Meclis'e geldi. Saadet Partisi milletvekilleri, cenaze töreni nedeniyle katılmadı.

11:24 TBMM'de Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının 2024 bütçeleri görüşülmeye başlandı TBMM Genel Kurulu'nda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerine görüşmelere başlandı. Ayrıca diğer kurumların bütçeleri de ele alınacak. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ilk sözü aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindekiler, yerli otomobil TOGG'lar ile TBMM'ye geldi.

11:00 Saadet-Gelecek grubu, Hasan Bitmez'in vefatıyla düştü Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu düştü. Bitmez'in vefat etmesinin ardından Meclis'te 599 milletvekili kaldı.

23:03 SP Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor' Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için başsağlığı dileyerek, 'Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize baş sağlığı diliyorum' dedi.

20:02 Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüne ilişkin konuşmalar Saadet-Gelecek Grubu Başkanı Selçuk Özdağ ve Saadet-Gelecek Partisi Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda duygusal konuşmalar yaptı. Ölümün herkes için bir ders olması gerektiğini vurgulayan Özdağ, Bitmez'e Allah'tan rahmet diledi. Şahin ise siyasi rekabetlerin yanı sıra dostluk ve dayanışmanın önemine değindi.

17:32 TBMM'de Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bitmez'in ailesi ve yakınları ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Meclis'teki bütün milletvekilleri katıldı. Hasan Bitmez'in cenazesi, yarın İstanbul'da cuma namazından sonra Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Merkez Efendi Mezarlığı'na defnedilecek.

16:58 TBMM'de vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bitmez'in ailesi ve birçok siyasi lider katıldı. Bitmez'in cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

16:49 TBMM'de Saadet Partisi Hasan Bitmez için taziye mesajları iletildi TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri sırasında Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin alınmasının ardından ara verildi. Saadet Partisi Grubu başta olmak üzere milletvekilleri taziyelerini iletti.

16:09 TBMM Bütçe Görüşmeleri Yarına Ertelendi TBMM Genel Kurulu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi nedeniyle bütçe görüşmelerini yarına erteledi. Bitmez'in ölüm haberi üzerine Meclis Başkanvekili ve grup başkanvekilleri taziye mesajları iletti. Ardından bakanlar da başsağlığı dileklerini iletti ve Danışma Kurulu kararıyla bugünkü çalışmalara ara verildi.

15:37 Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Karamollaoğlu, Bitmez'in davasına sadık bir kişi olduğunu belirterek, hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Bitmez'in vefatını anarak başsağlığı dileklerini iletti. TBMM grup başkanvekilleri de taziye ziyaretinde bulundu.

15:28 Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Karamollaoğlu'na taziye telefonu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

14:34 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partili vekil Hasan Bitmez tedavi gördüğü hayatını kaybetti. Bitmez'in vefatı Meclis'te milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti.