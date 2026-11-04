Saadet Partisi, Mekke Anlaşması'nda sorumluluk almayacağını TBMM'de açıkladı - Son Dakika
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Saadet Partisi, Mekke Anlaşması'nda sorumluluk almayacağını TBMM'de açıkladı

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Saadet Partisi, Mekke Anlaşması\'nda sorumluluk almayacağını TBMM\'de açıkladı
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceklerini ve sorumluluk almayacaklarını açıkladı. Arıkan, TBMM'de görüşülecek teklifin bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmesine karşı çıktı.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili, "Biz Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuştu. Arıkan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24'üncü yılına ilişkin, "Siyasetin hafızası silinmez. Hele ki bir iktidarın kendi el yazısıyla tarihe bıraktığı sözler hiç silinmez. AK Parti'nin 2002 seçim beyannamesini sizlere hatırlatmak istiyorum. Beyannamenin 8'inci sayfasında şu iki cümle art arda yer alıyordu, 'Krizin sorumlusu halkımız değildir. Krizin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir.' Kesinlikle doğru, o gün de bugün de gerçekçi bir çıkış. Milletimiz o gün tam da bu yüzden, güçlü, özgür, üreten bir Türkiye umuduyla AK Parti'ye oy vermişti. Ancak 2001 krizinin ardından, 'Sorumlu iktidardır, biz krizleri çözeceğiz' diyerek iktidara gelen AK Parti, bugün binbir krizin baş sorumlusu olarak iktidarda duruyor" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN GERÇEK MESELELERİ KAYBOLUYOR'

Arıkan, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmayla ilgili de "Türkiye'de siyaset milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine bir skandalı başka bir skandalla unutturma yarışına sürükleniyor. Artık her yeni iddia, bir öncekinin üzerini örtmenin aracına dönüştü. Hesap vermesi gerekenler hesap sormaya, açıklama yapması gerekenler başkalarının ayıplarını sergilemeye soyunuyor. Bugün bir tarafta fon soygunu iddiaları, diğer tarafta gayriahlaki ilişkiler ve istismar iddiaları üzerinden yürütülen tartışmalar var. Bir taraf fon krizini gündemden düşürmek için karşı tarafın ahlaki zaaflarını öne çıkarıyor, diğer taraf kendi cephesindeki ahlaki çürümüşlük iddialarını perdelemek için fon dosyasına sarılıyor. Herkes birbirinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor ama kimse kendi kapısının önünü süpürmeye yanaşmıyor. Buradan açıkça ifade ediyoruz; pislik, pislik ile yıkanmaz. Bizim aradığımız kötüler arasında bir sıralama yapmak değildir. Milletimiz kötünün iyisini seçmek mecburiyetinde değil, biz milletimize doğrunun kendisini teklif ediyoruz. Buradan hem iktidara hem muhalefete sesleniyoruz; bu millet, sizin birbirinizin ayıplarını saymanızdan yoruldu. Sürekli değişen gündemlerin, cevapsız bırakılan soruların, sonuçsuz kalan tartışmaların arasında milletin gerçek meseleleri kayboluyor" diye konuştu.

'BÖLGE ÜLKELERİNİN BİR ARAYA GELMESİNİ SAVUNUYORUZ'

Arıkan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin teklifin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini belirterek, "Biz Saadet Partisi olarak böyle bir sorumluluğu almayacağımızı, Mekke Anlaşması'nı bu haliyle kabul etmeyeceğimizi aziz milletimize ilan ediyoruz. Biz, bölge ülkelerinin ortak geleceği için bir araya gelmesini savunuyoruz. Hep bunu dile getirdik. Ancak, bir Müslüman ülkenin güvenliğini başka bir Müslüman ülkenin güvensizliği üzerine inşa etmeyi kabul etmiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
Mahmut ArıkanPolitikaGüncelMekkeSpSon Dakika

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