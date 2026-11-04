Saadet lideri Arıkan, lösemiyi yenen çocuklara ilaca erişim desteği sözü verdi - Son Dakika
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Saadet lideri Arıkan, lösemiyi yenen çocuklara ilaca erişim desteği sözü verdi

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Saadet lideri Arıkan, lösemiyi yenen çocuklara ilaca erişim desteği sözü verdi
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Saadet lideri Arıkan, lösemiyi yenen çocuklara ilaca erişim desteği sözü verdi
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LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Tektaş Özdamar ve lösemiyi yenen çocuklar, TBMM'de Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede tedavi süreçleri, yasal düzenleme talepleri ele alındı; Arıkan ilaca ve sağlık hizmetine erişimin güvence altına alınmasını istedi.

(TBMM) - Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Tektaş Özdamar başkanlığındaki lösemiyi yenmiş çocuklar ve aileleri, TBMM'de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti. Görüşmede, lösemili çocukların tedavi süreçlerinin güçlendirilmesi ve LÖSEV'in ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler ele alındı.

LÖSEV Ankara İl Koordinatörü Nehir Tektaş Özdamar ile lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri TBMM'de, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Ziyarette, lösemi tedavisinde karşılaşılan sorunlar, çocukların nitelikli sağlık hizmetlerine ve ihtiyaç duydukları ilaçlara kesintisiz erişimi ile LÖSEV'in çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler gündeme getirildi.

Lösemiyi yenerek hayata yeniden umutla tutunan çocukların ve ailelerinin mücadele hikayelerini dinleyen Mahmut Arıkan, LÖSEV temsilcilerinden vakfın yasal düzenleme talepleri ve çözüm bekleyen konular hakkında bilgi aldı.

ARIKAN: "HER ÇOCUĞUMUZUN SAĞLIĞA VE İLACA ERİŞİMİNİ GÜVENCE ALTINA ALMALIYIZ"

Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, şunları kaydetti:

"Lösemi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Yeter ki her çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu ilaca ve nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınsın. Bunun için bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerekli desteği vermek ve üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeter ki çocuklarımız sağlıklı bir şekilde büyüsün. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Her biri hepimizin evladıdır. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve umut dolu bir geleceğe sahip olması hepimizin ortak sorumluluğudur."

Ziyaret, lösemiyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve çocukların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek yasal adımların öneminin bir kez daha vurgulanmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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