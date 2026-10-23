Saadet Partisi lideri Arıkan, Zonguldak\'taki patlamada ölenler için taziye paylaştı

Saadet Partisi lideri Arıkan, Zonguldak'taki patlamada ölenler için taziye paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağındaki grizu patlaması nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Arıkan, hayatını kaybeden madencilere rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı işçilere acil şifa diledi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen maden patlama nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında "Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Arıkan mesajında, şunları kaydetti:
"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
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