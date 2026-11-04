Babacan fon krizinde TBMM araştırma komisyonu kurulmasını istedi

(TBMM) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının fon krizine ilişkin sorularını yanıtladı. Ali Babacan, "Bu konu bütün açıklığıyla milletin önüne koyulmadan, TBMM'de bir araştırma komisyonunda insanların gelip hesap vermesi sağlanmadan bu kötü gidiş durmaz" dedi. Mahmut Arıkan da "Anadolu'da bir tabir vardır, cenaze olunca 'kırkı çıktı' derler. Bu fon meselesinin kırkı çıktı, cenaze artık koktu. Bu cenazenin artık kaldırılması gerekiyor" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarının hatırlatılması ve değerlendirmelerinin sorulması üzerine Ali Babacan, şunları söyledi:

"Yıllarca ülke ekonomisinin yönetiminin başında olmuş bir insan olarak ve bütün bu sermaye piyasalarının, bankacılık sisteminin yasal altyapılarını tamamen sıfırdan kuran bir ekibin başındaki kişi olarak bu olay ilk çıktığı gün, ilk ortaya döküldüğü gün ben söyledim. Bu kadar büyük bir dolandırıcılık hadisesi bu kadar uzun bir süre devam ettiyse bu ancak ve ancak piyasa aktörleri, siyasi iktidar içerisinden destek verenler ve bürokrasi içinden destek verenlerle olur dedim. ve dün Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama bizim ilk koyduğumuz teşhisi teyit eden bir açıklama. ve bu münferit bir hadise değil. Onun için ilk günden bütün bu kurumların başındaki yöneticilerin tamamının ama tamamının görevden alınması gerekiyordu. Suçlu suçsuz ayrımını sonra yaparsınız. Bir zincirleme kaza var burada. Hangisi suçlu, hangisi sebep oldu, hangisi suçsuz, daha sonra ayırt edersiniz. Bir baktık, Fon Kurulu diye bir şey oluşturdular. Kaza yapmış herkesi o Fon Koordinasyon Kurulu'nda oturttular. O Fon Koordinasyon Kurulu'nda oturanlardan bazıları meğer işin içindeymiş, tutuklanmış. Böyle kriz yönetilmez, böyle süreç yürütülmez.

"EKİM SONUNDA 173'TÜ, PAZARTESİ AKŞAMI BAKTIM, DAHA DA BÜYÜMÜŞ RAKAM VE DURMAZ"

Gerçekten üzülüyoruz ve iş geciktikçe Türkiye'nin değerleri eriyor. Yazıktır. İşte söyledim, 173 milyar dolarlık bir değer kaybı söz konusu ve bu büyüyor, azalmıyor. Ekim sonunda 173'tü, pazartesi akşamı baktım, daha da büyümüş rakam ve durmaz. Onun için bu konuyla ilgili sorunlar çözülmeden, bu konu bütün açıklığıyla milletin önüne koyulmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulup araştırma komisyonunda insanların gelip hesap vermesi sağlanmadan bu kötü gidiş durmaz. Boşuna uğraşmasınlar. Boşuna bazılarını korumaya çalışmasınlar. 'Ucu kime dokunursa dokunsun' deyip de ucu bazılarına dokunduğunda geri adım atmasınlar. Başka türlü bu çözülmez. İmar rantlarıyla ilgili yolsuzluklara, belediyelerle ilgili bu ayak oyunlarına, kayıt dışı işlemlerde yapılan vurgunlara falan benzemez. Başka bir şey. Bunu anlamadılar. Bunun farklı bir yolsuzluk modeli olduğunu görmediler. Onun için örtemiyorlar, kapatamıyorlar ve nasıl yöneteceklerini de bilemiyorlar. Bir an önce şeffaflık, açıklık; ucu kime dokunursa dokunsun ama gitsin dokunsun."

"BÜTÜN YOLLAR SİYASİ AYAĞA ÇIKIYOR"

Mahmut Arıkan da şu yanıtı verdi:

"Anadolu'da bir tabiri vardır. Bir cenaze olunca 'kırkı çıktı' derler. Bu fon meselesinin kırkı çıktı, kırkyedinci güne girdik. Bu cenaze artık koktu. Bu cenazenin artık kaldırılması gerekiyor. Sayın Gürlek operasyonları yapıyor. Her gün birileri gözaltına alınıyor, yeni görevlendirmeler yapılıyor. Sayın Gürlek'ten bizim talebimiz, bu operasyonlar yapılırken operasyon yapılacak kişilerin siyasi kimliğine bakılmaması. Operasyon yaptığımızda hangi partinin oy kaybedip hangi partinin oy kazanacağı ölçüsü olmazsa, kriteri olmazsa bu cenaze bir an önce kaldırılır. Bütün yollar siyasi ayağa çıkıyor. Ne zaman ki siyasi ayak ortaya çıkartıldı, ne zaman ki AK Parti yetkililerinin masasında duran listeler kamuoyuyla paylaşıldı, o gün daha şeffaf bir süreç yürütüldüğüne kanaat getireceğiz. Aksi takdirde bugün şeffaf bir süreç yürütüldüğünü söyleyemeyiz."