Son Dakika Deva Partisi Haberleri

17:25 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şanlıurfa'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin geçmişte zor günleri bir ve beraber olarak aştığını belirterek, "Türkiye bu zor dönemi de aşacaktır, yine millet olarak ayağa kalkacağız, koşmaya başlayacağız." dedi.

15:49 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Diyarbakır'da çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Hep birlikte, el ele vermeden yaraların sarılması mümkün değil. Bunun için de çok iyi bir plan, organizasyon gerekiyor.

15:22 Babacan, Deprem Bölgesi Elâzığ'da: "Merkezi Hükümet İmkanlarıyla Bu Sorun Çözülmez, Çözülemeyecek, Yapamayacaklar. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Elâzığ deprem bölgesinde; “Şunu anlamaları lazım ki; sadece merkezi hükümet imkânlarıyla bu sorun çözülmez, çözülemeyecek, yapamayacaklar. Yerel yönetimlerin kapasitesini harekete geçirmek lazım. Bu konuda bilgisi, imkânı, becerisi olan herkesin elinde ne var, ne yoksa; bu kapasiteyi, bu imkânları harekete geçirmek lazım. Ancak böyle bu bir problem çözülebilir” açıklamasını yaptı.

03:36 Depremzede gençten Ali Babacan'a BAYKAR tepkisi: Kimseyi eleştirme zamanı değil, memleket hepimizin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından ilçeye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Haftalar önce BAYKAR'ı hedef alan sözler sarf eden Babacan'ın yanına yaklaşan depremzede bir genç, "Şuan sosyal medyada aşırı derecede algı operasyonları var. 10 günden beridir uğraşıyor. Canla başla çalışıyor. Sizden tek isteğim bir olmalıyız, kimseyi eleştirme zamanı değil. Memleket hepimizin" dedi.

07:17 Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan bağış 115 milyar lirayı aştı Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına rekor bağış yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren program boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

22:59 Akşener ve Babacan Birer Maaşlarını Depremzedeler İçin Bağışladı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasının ortak yayınına katılarak kendilerinin ve eşlerinin birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı.

22:59 Akşener ve Babacan Birer Maaşlarını Depremzedeler İçin Bağışladı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasının ortak yayınına katılarak kendilerinin ve eşlerinin birer maaşlarını depremzedeler için bağışladı.

21:52 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor Merkez Bankası'nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Tek Yürek kampanyası için ünlü isimler televizyonların ortak yayınında bir araya geldi. Çok sayıda iş veren ve şirket sahibinin katıldığı kampanyaya Merkez Bankası 30 milyar TL bağışladı.

19:35 Babacan'a depremzededen BAYKAR tepkisi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremin ardından ilçeye giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a daha önce BAYKAR'ı kapatacağını söylemesi üzerine, depremzede bir genç tepki gösterdi.

17:31 Babacan, Malatya Örnekköy'de: "Gerçekten Bu Depremin Yaralarını Yine Milletin Kendisi Saracak, Öyle Görünüyor" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Malatya’nın Örnekköy ilçesinde; “Gerçekten bu depremin yaralarını yine milletin kendisi saracak, öyle görünüyor. Birkaç gün vatandaşlarımız kendi tırnaklarıyla, elleriyle bu enkazdan yakınlarını çıkarmanın gayreti içinde olmuşlar. Kimisini sağ kurtarmışlar kimisinin maalesef cenazesini çıkarmışlar. Özellikle ilk birkaç gün ilçelerde, köylerde kurtarma çalışmalarının ağırlıkla vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla gerçekleşmiş” dedi.

15:55 Ali Babacan, Depremden Etkilenen Malatya'nın Doğanşehir İlçesi Polat Kasabasının Görüntülerini Paylaştı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, incelemelerde bulunmak üzere gittiği deprem bölgesi Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Polat kasabasından bir video paylaştı.

11:47 Deva Partisi Elâzığ İl Başkanı Kangal: "Bizim Afet Bölgesine Tabi Olabilmemiz İçin İlla Enkaz Altında mı Kalmamız Gerekiyor, İlla Canları Yitirmemiz... DEVA Partisi Elâzığ İl Başkanı Mehmet Kangal; Elazığ’ın depremden dolayı büyük bir yara aldığını ve yıkımlar sonucunda ekonomik ve psikolojik olarak bu yükü kaldıramayacak durumda olduğunu söyledi. Kangal, "Elazığ’daki yıkılmaya yüz tutan bina sayısı dün itibarı ile 428, konut sayısı ise 2 bin 905. Sıralamaya vurduğumuz zaman bahsedilen 10 il içerisinde 7. sırada. Bizim afet bölgesine tabi olabilmemiz için illa enkaz altında mı kalmamız gerekiyor, illa canları yitirmemiz mi gerekiyor? Artık bu gerçeği görün. Elazığ’ı bir an önce afet bölgesine sokun" dedi.

17:37 Deva Partili Mustafa Ergen: "Deprem Bölgesinde Eğitim-Öğretim Sürmelidir. Çadırlar, Konteynerler Eğitim Ortamına Dönüştürülmelidir" Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, depremin ardından ara verilen eğitim ve öğretime bir an önce başlanması gerektiğini belirterek, “Bu dönemde, rutindeki eğitimden daha hassas ve profesyonel bir eğitim anlayışı ile deprem bölgesinde eğitim-öğretim sürmelidir. Çadırlar ya da konteynerler, eğitim-öğretim ortamlarına dönüştürülmelidir” dedi.

15:44 Ali Babacan'dan Bahçeli'ye tepki: Tek bir afet bölgesini görmeden ahkam kesiyor Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin "Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz" dedi.

15:44 Babacan: "Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki Konutunuzun Tam Karşısında Yıkılan Enkazın Sakinlerine Konutunuzun Tuvaletine Kullanım İzni Verilmemiş, Siz... Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin “Tek bir afet bölgesini görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim: Sayın Bahçeli, Osmaniye’deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletine kullanım izni verilmemiş, siz neden bahsediyorsunuz” dedi.

23:48 Arınç'ın "Seçimler ertelenmeli" çıkışına İYİ Parti'den yanıt: Vaktinde yapılması temel yaklaşımımız olacak Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın depremin etkilediği 10 ilde yaşanan felaketten dolayı seçimlerin ertelenmesi çağrısı gündem yarattı. Bu gelişmenin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Seçim tarihiyle ilgili bazı açıklamalar kamuoyuna yansımaktadır. Elbette öncelikli hedefimiz yaralarımızın hemen sarılmasıdır. İşte hem bu sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de Anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İYİ Partinin temel yaklaşımı olacaktır" dedi.

18:54 DEVA Partisi'nden deprem sonrası başlayan seçim erteleme tartışmalarına itiraz: YSK da Cumhurbaşkanı da yapamaz DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, deprem bölgesinde OHAL ilan edilmesinin ardından başlayan seçim erteleme tartışmalarına ilişkin, "Anayasamıza göre, mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. YSK da Cumhurbaşkanı da erteleyemez. YSK'nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK'nın Anayasa'dan, kanunlardan ve TBMM'den üstün olduğu anlamına gelir. Anayasa, Cumhurbaşkanı'nın da YSK'nın da üstündedir" dedi.

18:54 İdris Şahin: Seçimleri Ysk da Erteleyemez, Sayın Cumhurbaşkanı da Erteleyemez Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sözcüsü İdris Şahin, deprem bölgesinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından başlayan seçim erteleme tartışmalarına ilişkin, “Anayasa’mıza göre, mevcut durumda seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. YSK da erteleyemez, Sayın Cumhurbaşkanı da erteleyemez. YSK’nın seçim tarihlerini değiştirme yetkisi olduğunu kabul etmek, YSK’nın Anayasa’dan, kanunlardan ve yasama organı TBMM’den üstün olduğu anlamına gelir. Ortada Anayasa varken YSK’nın veya herhangi bir başka yapının iradesinin hiçbir hükmü yoktur. Anayasa’mız, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da YSK’nın da üstündedir” dedi.

17:49 İbrahim Çanakcı'dan Borsa İstanbul'un Geç Kapanmasına Tepki: "Kapatma Kararındaki Gecikmeye İlişkin Bağımsız Bir Soruşturma Yürütülsün" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Türkiye, deprem felaketiyle sarsılırken Borsa İstanbul’un üç gün açık kalmasına tepki göstererek, “Kapatma kararındaki gecikmeye ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülsün. Bu süreçteki işlemler kapsamlı olarak incelensin. Yatırımcıların gecikme nedeniyle oluşan zararları tazmin edilsin” dedi.

16:42 Ali Babacan: "Bu Zor Zamanda Dahi İftira Peşine Düşen Fırsatçıları Allah'a Havale Ediyorum" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu zor zamanda dahi iftira peşine düşen fırsatçıları Allah’a havale ediyorum. Milletçe acımızı yaşarken iftira peşinde koşan fırsatçılara yanıt vermek zorunda kaldığımız için biz utanıyoruz” açıklamasını yaptı.

14:53 Deva Partisi Sözcüsü Şahin: Üniversiteleri Kapatmayın, Gençlerimizi Cezalandırmayın DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından uzaktan eğitime geçilmesi kararına ilişkin, “Zaten pandemi sürecinde uygulamada yaşanan sıkıntılar bir sorun olarak varlığını korurken, bunun üstüne bir dönem daha öğrencileri bu uygulamalardan mahrum etmek üniversite eğitiminin katledilmesi anlamına gelir” dedi. Şahin ayrıca, “Size bir sefer daha sesleniyoruz: Lütfen üniversiteleri kapatmayın, gençlerimizi cezalandırmayın. Cezalandırdığımız kesim sadece gençlerimiz değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğidir. O yüzden sayın Erdoğan, kararınızı bir kez daha gözden geçirin” ifadelerini kullandı.

09:47 Bakanlardan ve Siyasetçilerden Deniz Baykal İçin Taziye Mesajları Önceki CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bugün sabaha karşı Ankara'da hayatını kaybetti. Baykal’ın vefatının ardından birçok bakan ve siyasetçi taziye mesajı yayınladı.

08:23 AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı AK Parti genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal için taziye mesajları yayımladı.

17:28 Depremin Beşinci Gününde Osmaniye'de Yurttaşlar Enkaz Çalışmalarının Başında Yakınlarını Bekliyor: "3-4 Gündür Neredesiniz. Depremin dördüncü gününde Osmaniye’de Bilge Apartmanı enkazında yakınlarının sağ çıkmasını bekleyen yurttaş, “İnsanlar aç, susuz, soğukta, belediye başkanı da gelemedi, biz siyaset yapmıyoruz. Hükümet yok şu anda. İnsanlar evlerine giremiyor, elektrik yok, su yok. 3-4 gündür neredesiniz? Allah belasını versin böyle sistemin” dedi. İstanbul’dan yakınlarını enkazdan çıkartmak için geldiğini söyleyen bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Osmaniye’de çalışmalar tamamlanmak üzere” sözleriyle ilgili “Yetkili gelmedi ki buraya yetkili görsün, kimse gelmedi ki buraya, bu insanlara bir WC bile yok, bayanlar herkes yerde oturuyor” dedi.

17:28 Depremin Beşinci Gününde Osmaniye'de Yurttaşlar Enkaz Çalışmalarının Başında Yakınlarını Bekliyor: "3-4 Gündür Neredesiniz. Depremin dördüncü gününde Osmaniye’de Bilge Apartmanı enkazında yakınlarının sağ çıkmasını bekleyen yurttaş, “İnsanlar aç, susuz, soğukta, belediye başkanı da gelemedi, biz siyaset yapmıyoruz. Hükümet yok şu anda. İnsanlar evlerine giremiyor, elektrik yok, su yok. 3-4 gündür neredesiniz? Allah belasını versin böyle sistemin” dedi. İstanbul’dan yakınlarını enkazdan çıkartmak için geldiğini söyleyen bir yurttaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Osmaniye’de çalışmalar tamamlanmak üzere” sözleriyle ilgili “Yetkili gelmedi ki buraya yetkili görsün, kimse gelmedi ki buraya, bu insanlara bir WC bile yok, bayanlar herkes yerde oturuyor” dedi.

21:44 Ali Babacan: Türkiye'nin Bu Travmayı Atlatması, Bu Enkazı Kaldırması Çok Uzun Sürecek, Onu Anlıyoruz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep Nurdağı’nda, “Tablo gerçekten çok çok hazin. Bu işin toparlanması uzun sürecek, öyle görünüyor. Türkiye’nin bu travmayı atlatması, Türkiye’nin bu enkazı kaldırması, Türkiye’nin bütün bu insanların gönüllerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek, onu anlıyoruz. Ekibimizle beraber sahadayız. Bütün bölgede, her ilçede teşkilatımız var. İl başkanlarımız görevinin başında. Genel Merkez’den hiçbir yönlendirme beklemeden her ilçe kendi içerisinde çalışmaya başlamış durumda” dedi.

12:43 Ali Babacan: Her Yerde Olduğu Gibi Adana'da da Arama Kurtarma Faaliyetlerinin ve Yardımların Geç Ulaştığından Vatandaşlarımız Şikâyet Ediyorlar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da; “Çukurova Yurt Mahallesi’ndeyiz. Sadece bu mahallede 5 bina tamamen yıkılmış durumda. Toplam Adana’da yıkılan bina sayısını 16 olarak bildirdiler bize. Hasarlı binalar var, içine girilemeyen binalar var. Adana merkezde maalesef sıkıntı büyük. Çok sayıda aile enkaz başında yakınlarını bekliyor, yakınlarından bir haber bekliyor. Acı büyük. Şehir merkezindeyiz. Ancak şehir merkezinde olmamıza rağmen her yerde olduğu gibi burada da arama kurtarma faaliyetlerinin ve diğer yardımların geç ulaştığından vatandaşlarımız bahsediyorlar haklı olarak, şikâyet ediyorlar” dedi.

21:28 Ali Babacan: "Hükümete Acil Çağrım, Şu Sosyal Medya Üzerindeki Karartmayı Kaldırın" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay’da yaptığı açıklamada, “Sosyal medyayı karartmak, kapatmak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dillendirmesini engellemektir. Buradan hükümete acil çağrım, şu sosyal medya üzerindeki karartmayı kaldırın” dedi.

19:34 Depremzededen Babacan'a: "Oğlumu Çıkartamıyorlar. Benim Bir Tane Oğlum Var" Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir depremzede, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a, “Oğlum göçük altında. Oğlumu çıkartamıyorlar. Benim bir tane oğlum var” diyerek çocuklarının kurtarılmasını istedi.

18:17 Rize Valisi Kemal Çeber, Depremzedelere Yardım İçin Sivil Toplum Örgütleri ve Siyasi Parti Temsilcileri ile Biraraya Geldi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Rize'de birçok parti ve sivil toplum kuruluşu, vali ve belediye başkanı biraraya geldi. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Nokta olarak düşündüğümüz zaman ilçesiyle, beldesiyle, köyüyle beraber yaklaşık olarak altı yüz bin noktadan bahsediyoruz. Ulaşılan, ulaşılamayan birçok noktadan bahsediyoruz. 7.4 ile 7,7 arasında 3 tane daha 7.4 depremi olmuş gibi derecesi katlanarak artıyor. Akabinde böyle iki depremin olması çok ender gözüken bir hadise ama biz bunlarla o fay hatlarıyla yaşamaya alıştık, alışacağız inşallah" dedi.

18:08 Ali Babacan: "İletişimin Can Kurtardığı Bir Günde Twitter Engellenir mi Bu Nasıl Bir İş Bilmezlik? Ne Yapıyorsunuz Siz?" Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, “İletişimin can kurtardığı bir günde twitter engellenir mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Vatandaş harıl harıl VPN indirmeye çalışıyor. VPN şarj tüketimini arttırıyor. Ne yapıyorsunuz siz” dedi.

11:44 Babacan: "Yol Arkadaşlarım Adıyaman'da Hayatını Kaybetti. Arkadaşlarıma ve Ailelerine Sabır, Vefat Edenlere Allah'tan Rahmet Diliyorum" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Partimizin kurucuları, yol arkadaşlarım Münevver Helün Fırat, Abdurrahman Bilgiç, Bekir Sıtkı Aslan ve Ahmet Faruk Ünsal’ın çok sayıda yakını Adıyaman’da hayatını kaybetti. Arkadaşlarıma ve ailelerine sabır, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını yayınladı.

18:04 Mustafa Yeneroğlu: Ohal Kararı Gecikmeli de Olsa Doğru Bir Karar Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır” dedi.

19:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fatih Erbakan ve Ali Babacan ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

19:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Fatih Erbakan ve Ali Babacan ile görüştü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

18:04 Mustafa Yeneroğlu: Ohal Kararı Gecikmeli de Olsa Doğru Bir Karar Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır” dedi.

03:37 İdris Şahin, Deva Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in Kardeşlerinin Hatay'da Enkaz Altında Kaldığını Duyurdu DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Eski Adalet Bakanımız, partimizin Teşkilat İşleri Başkanı Sayın Sadullah Ergin ile telefonda konuştum. Sadullah Bey’in tüm yakınları ve kardeşlerinin enkaz altında olduğunu fakat onların kurtarılması için gerekli arama kurtarma çalışmalarının ne yazık ki yapılamadığını bizlerle üzülerek paylaştı” dedi.

17:54 Babacan: "Merkezi Hükümet ile Belediyelerin ve Sivil İnisiyatifin Dayanışma İçinde Çalışması Gereken Bir Dönem" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu dönem, merkezi hükümet ile belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içinde çalışması gereken bir dönem. İyi bir koordinasyon içinde çalışılması gereken bir dönem. DEVA Partisi olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda Afet Koordinasyon Merkezleri kurduk. Amacımız; ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek. Gerçekten çok ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

17:54 Babacan: "Merkezi Hükümet ile Belediyelerin ve Sivil İnisiyatifin Dayanışma İçinde Çalışması Gereken Bir Dönem" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bu dönem, merkezi hükümet ile belediyelerin ve sivil inisiyatifin dayanışma içinde çalışması gereken bir dönem. İyi bir koordinasyon içinde çalışılması gereken bir dönem. DEVA Partisi olarak hem genel merkezimizde hem de bütün il başkanlıklarımızda Afet Koordinasyon Merkezleri kurduk. Amacımız; ihtiyacı olan vatandaşlarımız ile bu ihtiyaçları karşılayacak birimler arasında bir iletişim köprüsü kurabilmek. Gerçekten çok ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

16:11 İzmir Bornova Belediyesi'nden Afet Bölgesine Destek İzmir Bornova Belediyesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından afet bölgesine destek için harekete geçti. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ öncülüğünde, CHP Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Güldoğan, MHP İlçe Başkanı Turan Otlu ve Deva Partisi İlçe Başkanı Erkan Yanıkoğlu, muhtarlar, meslek odaları ve çeşitli STK temsilcilerin katılımıyla toplantı düzenlendi.

14:50 DEVA Partisi, kan bağışı çağrısında bulundu DEVA Partisi, partilileri ve vatandaşları, en yakın Kızılay merkezine kan bağışında bulunmaya çağırdı.

12:43 Millet İttifakı: Bu felaketi birlik içinde atlatacağız MİLLET İttifakı, "85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde tüm yaralarımızı hızla saracak, bu felaketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız" açıklamasını yaptı.

10:20 Babacan: "Dualarımız, Enkaz Altındaki Vatandaşlarımızla" Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çok sayıda ilimizi etkileyen depremle ilgili üzücü haberleri endişeyle takip ediyoruz. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Dualarımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızla” mesajını yayınladı.

10:09 Siyasi partilerden Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları Siyasi parti genel başkanları, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

22:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Gençlik Buluşması'nda konuştu: (4) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada gerekli kararları alacağız." dedi.

16:54 İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz Hemşehri Buluşması'nda konuştu Açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de eskiden bir yılda terör örgütüne 5 bin 558 kişinin katıldığını belirterek, "Geçen yıl rakam 50'ydi.