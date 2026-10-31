Konya\'da Erbakan için düzenlenen 100. yıl anmasına dört genel başkan katıldı

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da düzenlenen programla anıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anma programında "Bu kadim şehir, Milli Görüş'e ve Erbakan Hocamıza bağrını açtı. Bu davaya zor günlerde, kimsenin ortalıkta olmadığı zamanlarda omuz veren, destek olan aziz Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da gerçekleştirilen özel bir programla anıldı. Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, farklı siyasi partilerden temsilcileri bir araya getirdi.

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı. Anma programında CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve YENİ Parti'den de üst düzey isimler yer aldı.

DÖRT GENEL BAŞKAN KONYA'DA BULUŞTU

Hafız Ramazan Efe'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gönderdiği mesajlar paylaşıldı. Programda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da konuşma yaptı. Arıkan'ın konuşması sırasında salondan "Birlikte başaracağız" sloganları yükseldi.

FATİH ERBAKAN'DAN KONYA VURGUSU

Anma programında kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın siyasi mücadelesinde Konya'nın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Erbakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anadolu'nun kalbindeyiz. Merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu, Milli Görüş'ün her daim kalesi olan Konya'mızdayız. Belde-i Muhayyere'deyiz, Selçuklu payitahtındayız ve Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'mızdayız.

"HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR"

Erbakan Hocamız, 1969 yılında bağımsız milletvekili adayı olarak çalışmalarını sürdürürken kendisine, 'Hocam, iyi hoş da çok iyi insansınız, çok hoş insansınız ama bir çiçekle bahar olmaz' diyenlere, 'Evet, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar' cevabını vermişti. İşte o ilk çiçek burada, bu topraklarda açtı. Baharı başlatan çiçek bu topraklarda neşvünema buldu. O zor günlerde, fırtınalı yıllarda bu mukaddes dava sahipsiz kalmadı. Siyasi şartların zorlaştığı, önümüze çeşitli engellerin konulduğu ağır şartlar altında başlayan bu yürüyüş hedefine ulaştı ve milletimize ve insanlığa önemli hizmetler gerçekleştirdi. Bu kadim şehir, Milli Görüş'e ve Erbakan Hocamıza bağrını açtı. Bu davaya zor günlerde, kimsenin ortalıkta olmadığı zamanlarda omuz veren, destek olan aziz Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.

"KENDİSİNİ HAYIRLA, ÖZLEMLE VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Bu akşam Konya'da, Milli Görüş'ün daimi kalesinde, Erbakan Hocamızın baharı başlattığı bu şehirde kendisini hayırla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah onu cennetinde en yüksek makamlara ulaştırsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Bizleri de ona layık dava erleri eylesin. Cenab-ı Allah bizlere de aynı istikamet üzerinde son nefesimize kadar yürümeyi, Erbakan Hocamızın göstermiş olduğu hedeflere; yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedeflerine ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah."