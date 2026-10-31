Konya'da Erbakan için düzenlenen 100. yıl anmasına dört genel başkan katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da Erbakan için düzenlenen 100. yıl anmasına dört genel başkan katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da Erbakan için düzenlenen 100. yıl anmasına dört genel başkan katıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Görüş'ün kurucusu, eski Başbakan Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'daki Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programla anıldı. Programa Saadet, Yeniden Refah, DEVA ve HÜDA PAR genel başkanları katıldı; Fatih Erbakan, Konya'nın Milli Görüş için önemine değindi.

Haber: Taner Özay

(KONYA) - Milli Görüş hareketinin kurucusu ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da düzenlenen programla anıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, anma programında "Bu kadim şehir, Milli Görüş'e ve Erbakan Hocamıza bağrını açtı. Bu davaya zor günlerde, kimsenin ortalıkta olmadığı zamanlarda omuz veren, destek olan aziz Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Türk siyasetinin önemli isimlerinden, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, doğumunun 100. yılında Konya'da gerçekleştirilen özel bir programla anıldı. Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, farklı siyasi partilerden temsilcileri bir araya getirdi.

Programa Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı. Anma programında CHP, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve YENİ Parti'den de üst düzey isimler yer aldı.

DÖRT GENEL BAŞKAN KONYA'DA BULUŞTU

Hafız Ramazan Efe'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin gönderdiği mesajlar paylaşıldı. Programda HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da konuşma yaptı. Arıkan'ın konuşması sırasında salondan "Birlikte başaracağız" sloganları yükseldi.

FATİH ERBAKAN'DAN KONYA VURGUSU

Anma programında kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın siyasi mücadelesinde Konya'nın önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Erbakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Anadolu'nun kalbindeyiz. Merhum Erbakan Hocamızın ifadesiyle Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu, Milli Görüş'ün her daim kalesi olan Konya'mızdayız. Belde-i Muhayyere'deyiz, Selçuklu payitahtındayız ve Mevlana Hazretleri'nin şehri Konya'mızdayız.

"HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR"

Erbakan Hocamız, 1969 yılında bağımsız milletvekili adayı olarak çalışmalarını sürdürürken kendisine, 'Hocam, iyi hoş da çok iyi insansınız, çok hoş insansınız ama bir çiçekle bahar olmaz' diyenlere, 'Evet, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar' cevabını vermişti. İşte o ilk çiçek burada, bu topraklarda açtı. Baharı başlatan çiçek bu topraklarda neşvünema buldu. O zor günlerde, fırtınalı yıllarda bu mukaddes dava sahipsiz kalmadı. Siyasi şartların zorlaştığı, önümüze çeşitli engellerin konulduğu ağır şartlar altında başlayan bu yürüyüş hedefine ulaştı ve milletimize ve insanlığa önemli hizmetler gerçekleştirdi. Bu kadim şehir, Milli Görüş'e ve Erbakan Hocamıza bağrını açtı. Bu davaya zor günlerde, kimsenin ortalıkta olmadığı zamanlarda omuz veren, destek olan aziz Konyalılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun.

"KENDİSİNİ HAYIRLA, ÖZLEMLE VE RAHMETLE ANIYORUZ"

Bu akşam Konya'da, Milli Görüş'ün daimi kalesinde, Erbakan Hocamızın baharı başlattığı bu şehirde kendisini hayırla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah onu cennetinde en yüksek makamlara ulaştırsın, mekanını cennet, makamını ali eylesin. Bizleri de ona layık dava erleri eylesin. Cenab-ı Allah bizlere de aynı istikamet üzerinde son nefesimize kadar yürümeyi, Erbakan Hocamızın göstermiş olduğu hedeflere; yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedeflerine ulaşmayı nasip ve müyesser eylesin inşallah."

Kaynak: ANKA
Necmettin ErbakanFatih ErbakanDeva PartisiPolitikaGençlikGüncelRefahKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
BES’te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim Milyarder yatırımcıdan şaşırtıcı itiraf: 48 yıldır su içmedim
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı Fenerbahçe’de yıldız isme büyük tepki İki gol üst üste kaçırdı, yuhalandı! Fenerbahçe'de yıldız isme büyük tepki
Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama Diyarbakır merkezli 10 ilde fuhuş operasyonu: 17 tutuklama
Salah’a bomba talip: Anında reddetti Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı Mahkeme kararının ardından TAG gerilimi büyüyor! Taksciler Odası Başkanı müşteri gibi bindiği araçları bağlattı
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
23:17
Göztepe’ye kaybeden Fenerbahçe’de yönetim harekete geçti
Göztepe'ye kaybeden Fenerbahçe'de yönetim harekete geçti
22:59
İlker Yağcıoğlu’ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş iddia: 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla...
22:04
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
Dirk Kuyt, skorun sorumluluğunu üstlendi
21:56
Fenerbahçe’de 198788 sezonunu hatırlatan acı tablo
Fenerbahçe'de 1987/88 sezonunu hatırlatan acı tablo
21:54
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
Fransa yine karıştı: Polislerin üzerine yanıcı madde atıldı, Macron piñatası parçalandı
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye’nin Karadeniz’de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz
21:37
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
Matteo Guendouzi: Çok zor bir durumdayız
21:16
Fenerbahçe’de 2-1’lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
Fenerbahçe'de 2-1'lik mağlubiyet sonrası sadece o isim alkışlandı
20:59
CHP’li Gürsel Erol’un oğlu Ankara’da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
CHP'li Gürsel Erol'un oğlu Ankara'da evlendi, siyaset dünyası aynı masada buluştu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 23:47:04. #7.12#
SON DAKİKA: Konya'da Erbakan için düzenlenen 100. yıl anmasına dört genel başkan katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android