DEVA lideri Babacan Erbil\'de Barzani\'yle görüştü, barış sürecine desteğini yineledi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

IKBY Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti Erbil'de kabul etti. Görüşmede Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilerin başta ekonomi ve ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Taraflar, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekerek, Körfez ülkeleri, Irak ve IKBY'nin demir yolu bağlantıları aracılığıyla Türkiye ve Avrupa'ya bağlanmasını değerlendirdi.

Görüşmede Türkiye'de yürütülen barış süreci de gündeme geldi. Babacan ve Barzani, sürece verdikleri desteği yineledi.

Ayrıca IKBY Parlamentosu'nun yeniden faaliyete geçirilmesi konusu ele alındı. Açıklamada, Mesud Barzani'nin IKBY'deki siyasi krizin sona erdirilmesi ve koalisyon hükümetinin kurulması yönündeki çağrısının olumlu karşılandığı belirtildi.