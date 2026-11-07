Babacan, TÜİK verileriyle gıda enflasyonunda maliyet vurgusu yaptı

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK araştırmasına göre her gün sebze veya salata tüketenlerin oranının 2010 yılında yüzde 69 iken 2025'te yüzde 32'ye, meyve tüketenlerin oranının ise yüzde 57'den yüzde 28'e gerilediğini belirterek, "Tüketim böyleyken faizi yükselterek enflasyonu düşüremezsiniz, bu ülkede mümkün değil. Enflasyonu düşürmenin yolu maliyeti aşağıya çekmektir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya'da ForumX platformu üyeleriyle bir araya geldi. Babacan, Türkiye'de gıda enflasyonunun faiz artırılarak düşürülemeyeceğini, enflasyonun talep değil, maliyet kaynaklı olduğunu söyledi. Tarıma ayrılan bütçenin faiz giderlerinin çok altında kaldığını belirten Babacan, çiftçiye daha fazla destek verilmesi, sulama yatırımlarının tamamlanması ve bitkisel üretimde gübre ile hayvancılıkta yem maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Babacan, "Tarıma ayrılmış yüz seksen milyar, faiz iki trilyon sekiz yüz yirmi beş milyar. Tarıma ayrılanın on altı misli faize ayrılmış. Tarıma daha çok destek vermek gerekiyor ve daha akıllı destek vermek gerekiyor. Mesele gıda enflasyonuysa Türkiye'de gıda enflasyonu faizleri artırarak düşmez. Bunu anlamadılar. Zannediyorlar ki biz faizi yükseltelim, enflasyon düşsün. Bunu kimseye anlatamazlar. Çünkü Türkiye'de enflasyon maliyet kaynaklı bir enflasyon. Talep kaynaklı değil. Bunu anlamadılar. Onun için çözemiyorlar" diye konuştu.

"GENÇLERİN YÜZDE 78'İ GÜNDE MEYVE TÜKETMİYOR"

TÜİK'in araştırmasına göre sebze ve meyve tüketimindeki düşüşe dikkati çeken Babacan, gençlerde tablonun daha vahim olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın her gün sebze veya salata tüketen vatandaşlarımızın oranı 2010 yılında yüzde 69 iken 2025'te yüzde 32'ye düşmüş. Meyvede durum daha kötü. Meyve yüzde 57'den inmiş yüzde 28'e. Günde bir üzüm de olsa, bir tane üzüm de olsa taze meyve tüketen vatandaşlarımızın oranı bu. 15-24 yaş arası gençlerimizde durum daha da vahim. Gençlerde günde meyve tüketimi yüzde 22'ye düşmüş. Yani gençlere soruyorlar 'Bugün gün içerisinde şöyle bir dilim portakal da olsa meyve yedin mi?' diye. Yüz gencimizin 78'i 'Hayır' diyor, sadece 22'si 'Evet' diyor. Tüketimdeki durum bu."

"ENFLASYONU DÜŞÜRMENİN YOLU MALİYETİ AŞAĞIYA ÇEKMEK"

Babacan, gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için çiftçiye verilen desteğin artırılması gerektiğini belirterek, yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Siz tüketim böyleyken faizi yükselterek enflasyonu düşüremezsiniz, bu ülkede mümkün değil. Enflasyonu düşürmenin yolu maliyeti aşağıya çekmek. Çiftçiye daha çok destek vermek, sulama yatırımlarını tamamlamak. Hayvancılıkta yemin yarısını mutlaka devlet ödeyecek. Bitkisel üretimde gübrenin yarısını mutlaka devlet ödeyecek. Başka ülkeler eğer tarımı daha ucuza mal ediyorsa bu, o ülkenin devletinin çiftçisine daha çok destek vermesi sebebiyledir, yani başka bir şey değil. Nereden baksak bu güzel Türkiye, bu büyük Türkiye, bu güzel Antalya, bu büyük Antalya maalesef sadece ve sadece yanlış kararların, kötü yönetimin acısını çekiyor, sonuçlarını çekiyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Türkiye'miz çok daha iyi yönetime layıktır diyoruz."

"SANAYİ KAN AĞLIYOR"

Hükümetin ekonomi ve faiz politikasını da eleştiren Babacan, yüksek faiz ve bastırılmış kur politikasının sürmesi halinde fabrikaların kapanmaya devam edeceğini, sanayide işten çıkarmaların yaşandığını dile getirdi.

Geçen hafta yalnızca Bursa'da sanayide 10 bin kişinin işten çıkarıldığını belirten Babacan, bir uluslararası yatırımın tek bir fabrikasından bin 800 kişinin çıkarıldığını, İnegöl'deki mobilya fabrikalarında da işten çıkarmalar yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında yılların, on yılların fabrikaları teker teker kapanıyor. Eğer bu yüksek faiz, bastırılmış kur politikası devam ederse bir süre sonra bakacaksınız, açık gördüğünüz bazı fabrikalar da, o fabrikaların bir kısmı da böyle her ay, her ay maalesef herhalde kapanmaya devam edecek. Öyle görünüyor. Geçen hafta sadece Bursa'da 10 bin kişi işten çıkarıldı sanayide. Bir uluslararası yatırım ki dünyanın en büyük örneklerinden birisi. Tek bir fabrikadan 1800 kişi çıkarıldı. İnegöl'de mobilya fabrikalarından çıkarılanlar... Gerçekten sanayi kan ağlıyor şu anda."