Babacan, Erbil\'de Mesud Barzani ile görüştü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erbil’de IKBY Kurucu Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Babacan, "Bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Barış, istikrar ve refah için diyaloğun ve iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.