Babacan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü - Son Dakika
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Babacan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

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Babacan, Erbil\'de Mesud Barzani ile görüştü
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1 yorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Kurucu Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Babacan, "Bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Barış, istikrar ve refah için diyaloğun ve iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erbil’de IKBY Kurucu Başkanı ve KDP Genel Başkanı Mesud Barzani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Babacan, "Bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Barış, istikrar ve refah için diyaloğun ve iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladık. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Babacan, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü
Kaynak: ANKA
Irak Kürt Bölgesel YönetimiMesut BarzaniDış PolitikaDeva PartisiAli BabacanDiplomasiPolitikaGüncelRefahErbilDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • Said Amedi Said Amedi:
    Barzani candır, umarım onuda araplara entegre etmezler, Kürtlerin bir halk olarak ırklarını devam ettirmeleri, Barzani’ye kaldı. O yok olursa Kürtler biter. 0 0
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