LÖSEV heyeti ve hastalığı yenen çocuklar, Ali Babacan\'ı genel merkezde ziyaret etti

LÖSEV heyeti ve hastalığı yenen çocuklar, Ali Babacan'ı genel merkezde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV temsilcileri ile hastalığı yenen çocukları ve ailelerini genel merkezinde konuk etti. Babacan, sosyal medya paylaşımında LÖSEV heyetine, çocuklara ve anne babalara ziyaretleri için teşekkür etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) temsilcileri ile hastalığı yenen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.
Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lösemili Çocuklar Haftası'nda LÖSEV'den kıymetli misafirlerimizi genel merkezimizde ağırladık. Hastalığı yenmiş küçük kahramanlarımıza, fedakar anne babalara ve LÖSEV heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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