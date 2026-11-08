Ali Babacan emekli aylığı düzenlemesinde uyardı, emekliler sandıkta mesaj verecek

Ali Babacan emekli aylığı düzenlemesinde uyardı, emekliler sandıkta mesaj verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın yıl sonuna yetiştirmeye çalıştığı emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, emeklilerin geçim sıkıntısını ve yıllardır yaşadığı adaletsizliği unutmayacağını belirtti. Babacan, emeklilerin iktidara gerekli mesajı sandıkta vereceğini söyledi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, emekli aylığı düzenlemesine ilişkin, "Emin olun, yaşadıkları geçim sıkıntısını, yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacaklar, iktidara gerekli mesajı sandıkta verecekler" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından, iktidarın yıl sonuna yetiştirmeye çalıştığı emekli aylığına ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklama yaptı.
Babacan, "Emeklilerimiz iktidarın aklına gelmeye başladıysa, seçim yaklaşıyor demektir. Ama emin olun, yaşadıkları geçim sıkıntısını, yıllardır karşı karşıya kaldıkları adaletsizliği unutmayacaklar, iktidara gerekli mesajı sandıkta verecekler" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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