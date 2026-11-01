Babacan\'dan Borsa İstanbul müdürünün gözaltısı sonrası görevden alma çağrısı geldi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın" çağrısını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Babacan, "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. Geciken kararın telafisi olmaz. İlk gün söyledim, yine söylüyorum: İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın. Kazaya karışanlara bir süre araç kullandırılmaz" ifadesini kullandı.