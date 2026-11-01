Babacan'dan Borsa İstanbul müdürünün gözaltısı sonrası görevden alma çağrısı geldi - Son Dakika
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Babacan'dan Borsa İstanbul müdürünün gözaltısı sonrası görevden alma çağrısı geldi

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Babacan\'dan Borsa İstanbul müdürünün gözaltısı sonrası görevden alma çağrısı geldi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Borsa İstanbul Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından ilgili kurumlardaki yöneticilerin derhal görevden alınmasını istedi. Babacan, finansal kararların 1 dakika bile geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un gözaltına alınmasının ardından "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın" çağrısını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin bir haberi alıntılayarak, yetkililere çağrıda bulundu.

Babacan, "Finansal piyasalarla ilgili kararlar değil 45 gün, değil 1 gün, 1 dakika dahi geciktirilmez. Geciken kararın telafisi olmaz. İlk gün söyledim, yine söylüyorum: İlgili kurumlardaki yöneticilerin tamamını derhal görevden alın. Kazaya karışanlara bir süre araç kullandırılmaz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Korkmaz Enes ErgunBorsa İstanbulDeva PartisiPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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