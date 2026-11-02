Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarının ağır izlerini taşıyan Gazze'de, bir bacağını kaybeden çocuk, arkadaşlarıyla futbol oynayabilmek için kendi imkanlarıyla PVC borudan protez yaptı. Küçük çocuğun futbol sevgisi ve imkansızlıklar karşısındaki mücadelesi yürekleri burkarken, ortaya çıkan görüntüler savaşın çocuklar üzerinde bıraktığı derin izleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze Şeridi'nde yaşanan savaşın en ağır bedelini ödeyen çocuklardan birinin görüntüleri, insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu. Bir bacağını kaybeden küçük çocuk, yaşadığı bütün zorluklara rağmen arkadaşlarıyla futbol oynama hayalinden vazgeçmedi. Kendi imkanlarıyla PVC borudan bir protez hazırladığı belirtilen çocuğun fotoğrafları, savaşın gölgesinde büyümek zorunda kalan çocukların mücadelesini gözler önüne serdi.

FUTBOL OYNAYABİLMEK İÇİN PVC BORUDAN PROTEZ YAPTI

Gazze'de yaşayan ve bir bacağı ampute olan çocuk, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayabilmek için sıra dışı bir çözüm buldu. Gerçek bir proteze erişemediği belirtilen küçük çocuk, PVC boru ve çeşitli malzemelerden hazırlanan bir düzenekle hareket etmeye çalıştı. Fotoğraflarda çocuğun bir bacağındaki borudan yapılmış düzenek ve yanında duran koltuk değnekleri görülürken, bir başka karede ise kucağında tuttuğu kedi ve hemen önündeki futbol topu dikkat çekti.

Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı

TEK HAYALİ ARKADAŞLARIYLA TOP OYNAMAK

Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen küçük çocuğun futbol sevgisi, karşılaştığı fiziksel engellere rağmen devam ediyor. Bir bacağını kaybetmesine rağmen top oynamaktan vazgeçmeyen çocuğun görüntüleri, Gazze'deki çocukların en temel ihtiyaçlarına ve çocukluklarını yaşayabilme mücadelesine dikkat çekti. Fotoğraflarda görülen eski futbol topu, koltuk değnekleri ve PVC borudan hazırlanan düzenek, küçük çocuğun içinde bulunduğu koşulları çarpıcı biçimde ortaya koydu.

Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı

SAVAŞIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ AĞIR BEDELİ

Gazze'de devam eden insani kriz, binlerce çocuğun yaşamını derinden etkilerken yaralanmalar ve uzuv kayıpları da çocukların günlük hayatını zorlaştırıyor. Sağlık hizmetlerine, rehabilitasyona ve protez gibi yardımcı cihazlara erişimde yaşanan sıkıntılar, savaşın fiziksel etkilerinin uzun yıllar devam etmesine neden olabiliyor. Futbol oynayabilmek için kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışan küçük çocuğun görüntüleri de Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı zorlukların sembollerinden biri oldu.

FutbolİsrailÇocukGazzeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • alperenlive alperenlive:
    Türk halkı israil mallarını boykot ederken "açalım o zaman bir kola" diyerek boykot yapanları küçümsemeye çalışanların mutlaka görmesi gerek bir manzara. 1 0 Yanıtla
  • Abdülgoffer Yandançarklı Abdülgoffer Yandançarklı:
    Allah filistinin yanındaysa İsrailin yanında ki kim??? 0 0 Yanıtla
  • Adsız Murat Adsız Murat:
    Bir umuttur yaşamak, öyle ya da böyle. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Galatasaray’da patates krizi Hem kovuldu hem yasak geldi Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
Okan Buruk’tan Galatasaray’daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde... Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:12
İBB davasında ünlü AVM’nin yöneticileri konuştu “5 milyon dolar talep edildi“
İBB davasında ünlü AVM'nin yöneticileri konuştu! "5 milyon dolar talep edildi"
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:47:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android