Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı

Gazze Şeridi'nde yaşanan savaşın en ağır bedelini ödeyen çocuklardan birinin görüntüleri, insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu. Bir bacağını kaybeden küçük çocuk, yaşadığı bütün zorluklara rağmen arkadaşlarıyla futbol oynama hayalinden vazgeçmedi. Kendi imkanlarıyla PVC borudan bir protez hazırladığı belirtilen çocuğun fotoğrafları, savaşın gölgesinde büyümek zorunda kalan çocukların mücadelesini gözler önüne serdi.

FUTBOL OYNAYABİLMEK İÇİN PVC BORUDAN PROTEZ YAPTI

Gazze'de yaşayan ve bir bacağı ampute olan çocuk, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayabilmek için sıra dışı bir çözüm buldu. Gerçek bir proteze erişemediği belirtilen küçük çocuk, PVC boru ve çeşitli malzemelerden hazırlanan bir düzenekle hareket etmeye çalıştı. Fotoğraflarda çocuğun bir bacağındaki borudan yapılmış düzenek ve yanında duran koltuk değnekleri görülürken, bir başka karede ise kucağında tuttuğu kedi ve hemen önündeki futbol topu dikkat çekti.

TEK HAYALİ ARKADAŞLARIYLA TOP OYNAMAK

Yaşıtları gibi koşup oynamak isteyen küçük çocuğun futbol sevgisi, karşılaştığı fiziksel engellere rağmen devam ediyor. Bir bacağını kaybetmesine rağmen top oynamaktan vazgeçmeyen çocuğun görüntüleri, Gazze'deki çocukların en temel ihtiyaçlarına ve çocukluklarını yaşayabilme mücadelesine dikkat çekti. Fotoğraflarda görülen eski futbol topu, koltuk değnekleri ve PVC borudan hazırlanan düzenek, küçük çocuğun içinde bulunduğu koşulları çarpıcı biçimde ortaya koydu.

SAVAŞIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ AĞIR BEDELİ

Gazze'de devam eden insani kriz, binlerce çocuğun yaşamını derinden etkilerken yaralanmalar ve uzuv kayıpları da çocukların günlük hayatını zorlaştırıyor. Sağlık hizmetlerine, rehabilitasyona ve protez gibi yardımcı cihazlara erişimde yaşanan sıkıntılar, savaşın fiziksel etkilerinin uzun yıllar devam etmesine neden olabiliyor. Futbol oynayabilmek için kendi imkanlarıyla çözüm üretmeye çalışan küçük çocuğun görüntüleri de Gazze'deki çocukların karşı karşıya kaldığı zorlukların sembollerinden biri oldu.