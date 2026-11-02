İmamoğlu davasında iş insanları şikayetçi oldu, 197 milyonluk ceza anlatıldı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmada beyanda bulunan müştekiler Abdi İbrahim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Nezih Barut, iş insanı Alaattin Kameroğlu, Gül İnşaat firmasının ortaklarından Çetin Gül ve iş insanı Selahattin Özgül şikayetçi olduğunu söyledi. Capacity AVM'nin Yönetim Kurulu Başkanı müşteki Selahattin Özgül, "Bakırköy Belediyesi'nin Bülent Kerimoğlu zamanında başlayan ve yaşatılan ızdırapları söylemek istiyorum. 197 milyon ceza ve sağlam olan binaya yıkılacak kararı çıkartıldı. Binanın her şeyinin düzgün olduğuyla ilgili raporlar var. Çok şükür her şeyimiz düzgün olduğu için bugüne kadar geldik kendilerinden şikayetçiyim. Davaya katılacağım" ifadelerini kullandı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının birinci oturumu başladı. Duruşmada beyanda bulunan müşteki Bahattin Uçar sanıklardan bir şikayeti olmadığını ve davaya katılma talebi olmadığını söyledi. Ardından müşteki iş insanı Alaattin Kameroğlu'nun beyanlarına geçildi. Capacity AVM hissedarı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Kameroğlu iddianamede yer alan ifadesinde "Ayşegül Ovalıoğlu Bakırköy Belediye Başkanı seçildikten sonra, AVM yönetimi olarak hayırlı olsun ziyaretine gittik. O tarihte de kendilerine AVM otoparkıyla ilgili sorunlarımız olduğunu ilettik. Bakırköy İhtardan Sorumlu Başkan Vekili Ali Rıza Akyüz bizi belediye binasına davet etti. Bu toplantıda Belediye Başkanı Ayşegül Hanım söz alarak bizim konumuzla ilgili yetkilinin Ali Rıza Akyüz olduğunu söyledi. Akyüz bize dönerek 'Otoparkı beraber işletelim, 17 yıldır bu AVM parasını çıkarttı, belediyenin paraya ihtiyacı var bundan sonra belediyeyle ortak çalışın' dedi. Ayrıca söz alarak 'Siz burada imar barışı sayesinde 25 bin m2 yer kazandınız, Bakırköy'e ne verdiniz ki?' diye sordu. Biz de bunun bu toplantıda tarafımızca karara bağlanamayacağını, diğer ortakların da olduğunu söyleyerek toplantıyı bitirdik ve ayrıldık" dedi. Ardından Ali Rıza Akyüz ile tekrar bir görüşme yaptıklarını iddianamedeki ifadesinde söyleyen iş insanı Kameroğlu "Bu görüşmede kendisinin bize yaptığı otoparkı belediyeyle işletme teklifinin kabul edilmediğini bildirdik. Bizim AVM'yi açarak bütün esnafı batırdığımızı söyleyip kalkabileceğimizi söyledi. Süleyman Atik (avukat) isimli şahıs kendisinin konuyla ilgili yetkilendirildiğini söylemiş. Bu konuşmaya istinaden biz de hukukçularımıza Süleyman Atik ile görüşme yapılmasını söyledik. Süleyman Atik 5 milyon dolar talep edildiğini ve bu paranın da nakit olarak elden ödenmesini istediğini avukatlara bildirdi. Avukatımız da kendisine verdiğimiz yetki doğrultusunda hukuka aykırı bu talebi kesin bir dille reddetti" ifadelerini kullanmıştı.

Müşteki Kameroğlu duruşmada savcılık ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının "Sanıklardan şikayetiniz devam ediyor mu?" sorusuna ise Kameroğlu "Bakırköy Belediyesi ile ilgili aynen devam ediyor" yanıtını verdi.

"Parayı vermediğimiz için encümen cezası kestiler"

Gül İnşaat firmasının ortaklarından olan, alışveriş merkezlerinin yönetimi konusunda şirketlerinin temsilciliğini yapan iş insanı Çetin Gül ise beyanında "Ali Rıza denilen vatandaş kim, ben hiç yüzünü bile dahi görmedim. Bizim ortağı olduğumuz AVM ile alakalı göreve geldikten sonra '17 senedir siz buranın kirasını alıyorsunuz, bundan sonra da ben alacağım' demesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ağrıma giden bir konu oldu. Sonra biz bu parayı tabii vermediğimiz için, o zaman o rakama denk gelen encümen cezası kestiler. Tabii biz bunu dava konusu yaptık, encümen cezası iptal oldu, söyleyeceklerim bu kadar. Şikayetçiyim" dedi.

Müşteki duruşmada "yaşatılan ızdırapları söylemek istiyorum" dedi

İş insanı ve Capacity AVM'nin Yönetim Kurulu Başkanı müşteki Selahattin Özgül de şikayetinin devam ettiğini söyleyerek "Bakırköy Belediyesi'nin Bülent Kerimoğlu zamanında başlayan ve yaşatılan ızdırapları söylemek istiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem mekanik, hem dijital ortamda evrakları verdik. Bunlar hiç verilmemiş gibi uygulama yaptılar. 197 milyon ceza ve sağlam olan binaya yıkılacak kararı çıkartıldı. Binanın her şeyinin düzgün olduğuyla ilgili raporlar var. Bina açıldıktan 2 sene sonra, bina düzgündür raporu bende var. Belediyeye bunu verdik. Çok şükür her şeyimiz düzgün olduğu için bugüne kadar geldik kendilerinden şikayetçiyim. Davaya katılacağım" ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut duruşmada şikayetçi olduğunu söyledi

Ardından Abdi İbrahim şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Nezih Barut'un beyanlarına geçildi. İddianamede, Şişli'de Rotana Rezidans isimli projeyi yapan mağdurların iskan iznine karşılığı para vermeye zorlandığı, inşaatın ortaklarından mağdur Nezih Barut'un örgüt üyesi Süleyman Atik' e ulaştığı, Süleyman'ın talep edilen parayı 4 milyon dolara düşürdüğü belirtilmişti. Mağdurların iskan izni alabilmek için Resul Emrah Şahan'ın istediği 4 milyon doları sanık Süleyman Atik'e teslim ettikten sonra izni aldıkları iddianamede kaydedilmişti. Barut duruşmada olaya ilişkin şikayetinin devam ettiğini söyledi.