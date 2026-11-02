Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev\'e seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret için yaptığı uçak yolculuğu sırasında Azerbaycan'a özel bir mesaj iletti. Azerbaycan hava sahasından geçildiği sırada uçaktaki pilot telsizini kullanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına seslenerek selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

AZERBAYCAN HAVA SAHASINDAN GEÇERKEN SESLENDİ

Güney Kore'ye seyahati sırasında Azerbaycan hava sahasına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilot telsizi üzerinden yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekti. Erdoğan, hem kendi adına hem de beraberindeki heyet adına Aliyev'e ve Azerbaycan halkına selamlarını gönderdi.

8 KASIM ZAFER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Erdoğan, telsiz mesajında Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü de unutmadı. İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan halkına barış, refah ve ilerleme dileklerinde bulundu.

ERDOĞAN'IN TELSİZDEN İLETTİĞİ MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştirmekte olduğum seyahat sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken şahsım ve heyetim adına zatı devletlerine ve Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım.

Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim.

Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum."