Galatasaray\'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan patates ve soğan yüklendiği anlara ait görüntüler dikkat çekmişti. Takım otobüsünün sebze taşımak için kullanılmasının nedeni merak edilirken, olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK TALİMAT VERDİ

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüntülerin ardından olayın araştırılması talimatını verdi. Yapılan incelemede, voleybol maçı için kullanılan otobüsün şoförünün, kulüpten kimseye haber vermeden patates ve soğanları araca yüklediği belirtildi.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Olayın ardından Galatasaray'ın soruşturma başlatarak otobüsün bağlı olduğu firmayla temasa geçtiği aktarıldı. Firmanın yaşananlardan dolayı özür dilediği ve sebzeleri otobüse yükleyen şoförün işine son verildiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN YENİ KIYAFET KARARI

Yaşananların ardından sarı-kırmızılı kulübün yeni bir karar aldığı da belirtildi. Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, Galatasaray bordrosunda bulunan çalışanlar ve şoförlerin Galatasaray takım eşofmanı ve kıyafetlerini giymemesi yönünde karar alındı. Sebzelerin otobüse yüklenmesi olayının ise Galatasaray yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiği vurgulandı.