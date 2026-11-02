Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi - Son Dakika
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Galatasaray'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi

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Galatasaray\'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
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Galatasaray\'da patates krizi! Hem kovuldu hem yasak geldi
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Galatasaray'ın voleybol takımına ait otobüse patates ve soğan yüklenmesiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla olay araştırılırken, sebzeleri kulübün bilgisi dışında otobüse yükleyen şoför işten çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulübün olayın ardından yeni bir karar aldığı da belirtildi. İşte detaylar...

Galatasaray voleybol takımının otobüsüne bir manavdan patates ve soğan yüklendiği anlara ait görüntüler dikkat çekmişti. Takım otobüsünün sebze taşımak için kullanılmasının nedeni merak edilirken, olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK TALİMAT VERDİ

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, görüntülerin ardından olayın araştırılması talimatını verdi. Yapılan incelemede, voleybol maçı için kullanılan otobüsün şoförünün, kulüpten kimseye haber vermeden patates ve soğanları araca yüklediği belirtildi.

ŞOFÖR İŞTEN ÇIKARILDI

Olayın ardından Galatasaray'ın soruşturma başlatarak otobüsün bağlı olduğu firmayla temasa geçtiği aktarıldı. Firmanın yaşananlardan dolayı özür dilediği ve sebzeleri otobüse yükleyen şoförün işine son verildiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN YENİ KIYAFET KARARI

Yaşananların ardından sarı-kırmızılı kulübün yeni bir karar aldığı da belirtildi. Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, Galatasaray bordrosunda bulunan çalışanlar ve şoförlerin Galatasaray takım eşofmanı ve kıyafetlerini giymemesi yönünde karar alındı. Sebzelerin otobüse yüklenmesi olayının ise Galatasaray yönetiminin bilgisi dışında gerçekleştiği vurgulandı.

Dursun ÖzbekGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Netherill Netherill:
    o patates soğanın içini kontrol edin. konu cincon olunca herşey çıkabilir. 5 5 Yanıtla
    ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Aynen katılıyorum 1 4
    talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    EVET BASKANLARI OTÇULUKTAN YARGILANAN BIRILERI BIRSEY KOYMUS OLABILIR DEMI. 1 1
    sezgin günal sezgin günal:
    sizin kadar haram yiyen yoktur 0 0
  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Fotoyu çeken , şoförün ekmeğiyle oynadı. Yazık!! Saçma sapan haber uğruna insanların ekmeğiyle oynayanlara yazık ! 5 1 Yanıtla
  • Mustafa akdaş Mustafa akdaş:
    Bir patates çuvalından insan işten kovulurmu?Bir Galatasaraylı olarak kınıyorum.Sahip çıksa Şanına yakışırdı...Üzüldüm. 2 0 Yanıtla
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