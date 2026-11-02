Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Emekli zammı için 4. kritik veri yarın saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından emekli maaşı zamları için belirlenecek rakam büyük oranda ortaya çıkacak. 3 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam yüzde 5,57 olarak kesinleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliler için yeni bir düzenleme yapılacağına dair sinyaller vermesi akıllara refah payını getirirken, enflasyon artışına yüzde 10 ile yüzde 20 arasında bir refah payının eklenmesi beklentiler arasında yer alıyor.

Ocak 2027 emekli zammı için pek çok tahmin ve hesaplama yapıldı. Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı belli oldu. Emekliler için yeni düzenlemelerin yapılması beklenirken enflasyon oranlarına göre gelecek yıl emekliye uygulanacak zam oranına yönelik hesaplar yavaş yavaş şekilleniyor.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Emekliler için toplam enflasyon temmuz ayında 2026 yılının ilk altı aylık dönemi için yüzde 17,76 oldu. Maaşlara yansıtılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı 23 bin 552 lira olarak hesaplandı.

Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) salı günü saat 10:00'da aylık ve yıllık enflasyon verilerini açıklayacak. Böylelikle emekli ve memur maaşlarına yansıtılacak zam oranına ilişkin dördüncü veri ortaya çıkmış olacak. Şu ana kadar maaşlara yansıtılacak enflasyon oranı yüzde 5,57 oldu.

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayına ilişkin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,20 olarak hesaplandı. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiklik gösterdi.

Aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, eylül ayında yüzde 29,73 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,64 oldu.

Ekonomistlerin beklentilerine göre ekimde aylık enflasyonun yüzde 2,20 gelmesi halinde emekli maaşları için şöyle bir tablo ortaya çıkıyor:

SSK, Bağ-Kur emekli zam oranı: %7,89

Oluşacak enflasyon farkı: %0,83

Memura yansıyacak kümülatif zam: %5,88

Bu hesaba göre 23 bin 552 lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 25 bin 410 TL'ye denk geliyor.

Öte yandan emeklilerin alacağı 6 aylık enflasyon farkı için farklı tahminler de yapılıyor. Piyasa Katılımcıları Anketine göre, bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu.

Buna göre emekli maaşı zamlarına yansıyacak 6 aylık toplam enflasyon yüzde 10,8 olacak. Şu ana kadar açıklanan 3 aylık toplam enflasyon 5,57 olarak hesaplandı. Bu hesaba göre 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 10,08 artışla yaklaşık olarak 25.926 TL'ye yükselecek.

Ekonomistlerin enflasyon hesaplamalarına göre 6 aylık zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişecek. Yıl sonu enflasyon tahminleri arasından en çok telaffuz edilen yüzde 28 oranı. 2026 yıl sonunda enflasyonun yüzde 28 gelmesi halinde maaş zamlarına yansıtılacak oran SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 8,70 olacak.

Bu hesabın gerçekleşmesi halinde en düşük emekli aylığı 2 bin 49 lira artışla 25 bin 601 liraya yükselecek. Memur emeklisi yüzde 6,67 olacak. Böylelikle en düşük memur emeklisi maaşı 33 bin 631 lira şeklinde hesaplanacak.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine ulaşması halinde maaş hesapları değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %10,06'ya çıkacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur aylığı 25 bin 921 lira olacak.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM MASADA

Emekliler için yapılacak düzenlemelerde refah payı ve seyyanen zam gündeme geldi. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor. A Haber'de yer alan habere göre, seyyanen zammın 10 bin ya da 15 bin lira yapılması üzerinde duruluyor.