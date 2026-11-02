Uraloğlu, Mersin-Gaziantep hızlı treninin 2027'de tamamlanacağını açıkladı - Son Dakika
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Uraloğlu, Mersin-Gaziantep hızlı treninin 2027'de tamamlanacağını açıkladı

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Uraloğlu, Mersin-Gaziantep hızlı treninin 2027\'de tamamlanacağını açıkladı
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Uraloğlu, Mersin-Gaziantep hızlı treninin 2027\'de tamamlanacağını açıkladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde yapımın sürdüğünü, sürenin 2 saat 15 dakikaya ineceğini açıkladı. Mersin-Adana kesiminde yüzde 84,72 fiziki ilerleme sağlandığını, projenin 2027'de tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yapım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakan Uraloğlu, 312,5 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'i birbirine bağlayacak Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Projenin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "312,5 kilometrelik hattımızı saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli ve sinyalli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında 12 tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 istasyon yer alıyor" dedi.

Hattın tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha hızlı ve konforlu hale geleceğini vurgulayan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Mersin ile Gaziantep arasındaki seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Hattımızda yıllık 3,1 milyon yolcu ve 37,1 milyon ton yük taşınmasını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Mersin-Adana kesiminde istasyon ve hat serim çalışmaları devam ediyor

Proje kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı bağlantısının üstyapı imalatları ile Seyhan ve Çukurova viyadüklerinin tamamlandığını bildirdi. Uraloğlu, "Mersin-Adana kesiminde Tarsus şehir geçişinin kazı, üst ve alt döşeme betonarme imalatlarını tamamladık. Bölgede peron imalatları ve hat serim çalışmalarımız devam ediyor. Mersin-Adana arasındaki istasyon ve teknik binaların yapımını, karayolu alt ve üst geçitleri ile demir yolu köprülerinin imalatlarını sürdürüyoruz. Mersin-Adana kesiminde, 84,72 fiziki ilerleme sağladık. Yapım çalışmalarımızı 2027 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Projenin diğer kesimlerinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, Toprakkale-Mamure kesiminin 17 kilometresinde üstyapı imalatlarının tamamlandığını, Nurdağı tünellerinde kaplama beton ve flüt imalatlarının bitirildiğini kaydetti.

"Mersin Limanı ile Gaziantep'in sanayi bölgeleri arasındaki lojistik bağlantıyı güçlendireceğiz"

Hattın yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığı açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "Mersin Limanı ile Gaziantep'in organize sanayi bölgeleri arasındaki lojistik bağlantıyı güçlendireceğiz. Böylece yük taşımacılığında maliyet avantajı sağlayacak, bölgenin üretim ve ihracat kapasitesine katkı sunacağız" ifadelerini kullandı. Projenin Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinde bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, hattın hizmete alınmasıyla Türkiye'nin uluslararası taşımacılıktaki konumunun güçleneceğini, Kafkasya ve Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlanacağını belirtti.

Kaynak: İHA
Ulaştırma ve Altyapı BakanıGaziantepOsmaniyeEkonomiGüncelMersinAdanaYerelSon Dakika

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