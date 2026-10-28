DEVA Genel Başkanı Babacan, Yeniden Refah lideri Erbakan\'ı makamında ziyaret etti

DEVA Genel Başkanı Babacan, Yeniden Refah lideri Erbakan'ı makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a makam ziyaretinde bulundu. İki partinin genel başkanları bu ziyaretle bir araya geldi.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
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