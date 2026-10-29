Bakım sırasında dehşet! Asansör halatı koptu, 2 işçi kabinle düştü

Kızıltepe’de asansör bakımı sırasında yaşanan kazada 2 işçi yaralandı. Halatın kopmasıyla kabinle birlikte düşen işçilerden birinin durumu ağır.

HALAT BİLİNMEYEN NEDENLE KOPTU

Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçe merkezindeki İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi’nde meydana geldi. 8 katlı bir iş merkezinde bakımı yapılan asansörün halatı, henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu. Bakım ve tamir için kabinin içinde bulunan işçiler Rıdvan G. (25) ve Mazlum A. (30), kabinle birlikte düşerek yaralandı.

İŞÇİLERDEN BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rıdvan G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.