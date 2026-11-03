Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Stuttgart maçı 11'i belli oldu

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Galatasaray\'ın Stuttgart maçı 11\'i belli oldu
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi. Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Barış, Yunus, Osimhen

Stuttgart Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan, Führich, Demirovic, El Khannouss, Deniz Undav.

LEAO YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Yedek kulübesinde yer alan diğer isimler ise Jankat, Bitshiabu, Sara, Sane, Eren, Ugochukwu, İlkay, Deniz Gül, Nhaga ve Singo oldu.

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