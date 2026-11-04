Güllü\'nün oğlu hakkında suç duyurusu! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin tartışmalar sürerken, sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün ablasının avukatları tarafından yapılan suç duyurusunda, bazı dijital kayıtların incelenmesi ve olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen ayrıntıların araştırılması talep edildi.

OĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Güllü'nün ablasının avukatları, Tuğberk Yağız Gülter hakkında delillerin yok edilmesi veya karartılması iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu flash belleğin haftalar sonra teslim edildiği ileri sürüldü.

Avukatlar, kayıtların teslim edilme sürecinin araştırılmasını ve dijital delillerin bütünlüğünün incelenmesini istedi.

YAPAY ZEKAYA SORULDUĞU ÖNE SÜRÜLEN SORULAR DİKKAT ÇEKTİ

Suç duyurusunda yer aldığı belirtilen bir diğer ayrıntı ise yapay zeka uygulamasına yöneltildiği iddia edilen sorular oldu. Gülter'in, "Bir videonun sesiyle oynandığı tespit edilebilir mi?" ve "Geçmiş kamera kayıtlarına ulaşılabilir mi?" şeklinde sorular sorduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddiaların, soruşturma kapsamında incelenmesi talep edilen hususlar arasında bulunduğu belirtildi.

EVDEKİ KAMERALARLA İLGİLİ YENİ İDDİA

Suç duyurusunda, Güllü'nün ölümünden önce evine güvenlik kamerası sistemi kurdurduğu ve sisteme yalnızca kendisiyle oğlunun erişebildiği ileri sürüldü. Ancak evdeki bazı kameraların çalışmadığı iddiası da başvuruda yer aldı.

Güllü'nün yatak odasının girişinde şifreli bir kapı sisteminin bulunduğu belirtilirken, Gülter'in annesinin ölümünden sonra eve komşusunun terasından girdiği bilgisi de yeniden gündeme geldi.

NİŞANLISININ TELEFON SİNYALİ DE BAŞVURUDA

Suç duyurusunda Gülter'in nişanlısına ilişkin bir iddiaya da yer verildi. Nişanlısına ait cep telefonunun, Güllü'nün hayatını kaybetmesinden önceki sabah Yalova'dan sinyal verdiği öne sürüldü.

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, başvuruda dile getirilen iddiaların doğruluğu henüz kesinleşmedi. Suç duyurusunda bulunulması, Gülter'in delilleri değiştirdiğinin veya herhangi bir suç işlediğinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor.