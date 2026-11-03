Siirt Şirvan\'da mantar yiyen aynı aileden 7 kişi Siirt\'te hastaneye sevk edildi

Siirt Şirvan'da mantar yiyen aynı aileden 7 kişi Siirt'te hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyü Kayalı mezrasında topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayahisar köyü Kayalı mezrasında topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.
Zehirlendiklerinden şüphelenilen kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
İlk müdahalelerinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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