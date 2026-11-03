Siirt Şirvan'da mantar yiyen aynı aileden 7 kişi Siirt'te hastaneye sevk edildi - Son Dakika
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Siirt Şirvan'da mantar yiyen aynı aileden 7 kişi Siirt'te hastaneye sevk edildi

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Siirt Şirvan\'da mantar yiyen aynı aileden 7 kişi Siirt\'te hastaneye sevk edildi
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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyü Kayalı mezrasında topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayahisar köyü Kayalı mezrasında topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi bir süre sonra rahatsızlandı.

Zehirlendiklerinden şüphelenilen kişilerin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

İlk müdahalelerinin ardından Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürülen 7 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
SağlıkGüncelŞirvanSiirtSon Dakika

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