Ankara Mamak\'ta istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli ortaya çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan bir apartmanın toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte bina temelinin bir kısmı ortaya çıktı. Oluşan görüntü ise apartmanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken ve bu nedenle boşaltılan 17 katlı apartmanın çevresinde güvenlik çalışmaları devam ediyor. Duvarın yıkılmasıyla binanın temelinin bir kısmı ortaya çıkarken, güvenliğin sağlanması amacıyla iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.

Binanın çevresindeki toprak iş makineleriyle kontrollü şekilde kazılırken, çalışmaların ardından zeminin güçlendirilmesi için kazıklarla sağlamlaştırma işlemi yapılması planlanıyor. Apartmanın temelinin bir kısmının ortaya çıkmasıyla oluşan görüntü, binanın şehir estetiğinden uzak halini gözler önüne serdi.