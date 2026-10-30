Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi kapsamında Togg limuzinle Beştepe'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikramlık sunmak isteyen yöresel kıyafetli görevliler adeta zamanla yarıştı. Erdoğan'ın ikramlığı ancak ikinci denemede alabildiği anlarda kendini tutamayarak güldüğü görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Togg limuzinle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.
Bu sırada yöresel kıyafetli görevliler, Erdoğan'a araç içerisindeyken ikramlık sunmak istedi. Ancak ilk denemede ikramlık Erdoğan'a ulaştırılamadı.
ERDOĞAN KENDİNİ TUTAMAYIP GÜLDÜ
Görevlilerin ikinci denemesinde ikramlığı alan Erdoğan'ın yaşananlar karşısında kendini tutamayarak güldüğü görüldü. İkramlık sunumu sırasında yaşanan kısa süreli telaş ve Erdoğan'ın gülümsemesi kameralara yansıdı.