Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim - Son Dakika
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Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

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Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
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Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
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Ankara Mamak'ta bir apartmanın girişinde 19 yaşındaki kızı Elif K. ile 53 yaşındaki sevgilisi Ercan O.'yu öldüren baba ilk savunmasında, konuşmak için gittiğini ancak karşı tarafın küfretmesi üzerine cinnet getirdiğini söyledi. Ercan O.'nun evli olduğu öğrenilirken, olay anını anlatan bir görgü tanığı "Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Bana, 'Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

Ankara'da kızını ve onun erkek arkadaşını silahla öldüren zanlının, olay yerine konuşmak için gittiğini fakat kızının erkek arkadaşının kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay, dün akşam Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde yer alan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddialara göre mahalle muhtarı B.K., yaklaşık bir ay önce evden ayrılan 19 yaşındaki kızı Elif K'nin, evli olan 53 yaşındaki Ercan O. ile ilişkisi olduğunu ve birlikte yaşadığını öğrendi. Kızının yaşadığı eve giden B.K. ile Ercan O. arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine baba B.K. tabancasıyla kızına ve erkek arkadaşına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ercan O. ile Elif K'nin cenazeleri olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırgan B.K. ise polise teslim oldu ve gözaltına alındı.

Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

İLİŞKİYİ ÖĞRENEN KADIN, KOCASINI TERK ETMİŞ

Şahsın kendisiyle birlikte aynı dükkanda kuaförlük yaptığı eşinin ise söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Ercan O'yu terk ettiği ve evini ayırdığı öğrenildi. Vefat eden Elif K'nin ise bir markette çalıştığı aktarıldı. Öte yandan, Ercan O'nun yakınları ve eşi konuyla ilgili konuşmak istemediklerini ifade etti. Elif K'nn hamile olup olmadığının ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

"NİYETİM KONUŞMAKTI"

Saldırgan B.K.'nın ise yaptığı ilk savunmasında amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Ercan O'nun kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

"BANA 'SAKIN KARIŞMA, NAMUSUMU TEMİZLEDİM' DEDİ"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kaan Taştan, "Silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktım. Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Bana, 'Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum' dedi. Daha sonra da ileriye doğru yürümeye başladı. Olayın olduğu yere geldim. Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü. Kadının babası gelip ikisini de öldürmüş. Burası ölen adamım eviydi. Adam kadınla bu evde yaşıyormuş. Babası da bu durumu kabullenememiş ve ikisini de öldürmüş. Kadının hamile olduğu söyleniyor" dedi.

"ÇOK FAZLA KAN VARDI"

Komşulardan Ebubekir Aydın ise "Birkaç el silah sesi duydum. Birilerinin öldürüldüğünü söylediler. Geldiğimde adamla kadını yerde yan yana gördüm. Namus cinayeti olduğunu söylediler. Saldırganın vurduğu adam o anda hayatını kaybetmiş. Çok fazla kan vardı. Ensesinden vurulmuştu. Yanındaki kız vurulmamak için çabalamış biraz. Ortam çok kalabalıktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA
3. SayfaAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Tuba Yılmaz Tuba Yılmaz:
    Amaci konusmak olan biri niye silahla gitsin hadi adami öldürdn kizina bari kiymasaydin 4 7 Yanıtla
    E Ş E Ş:
    Sanane ya işine bak 2 2
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    zinanın mutlaka suç niteliği taşıması gerekir.. nedir bu ya.. bu kadar ahlaksızlık olur mu.. rezil bir toplum olduk 5 1 Yanıtla
    hasan baba dikkat hasan baba dikkat:
    Kardeş tck suçlunun haklarını korur oldu, Şeriat gelmesi lazım, suç işleyen nice namuzsuz dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor, bu kanunlarla olmuyor hükmünü yitirmiş, yaptırıcılığı yok, yazık bu insanlar 0 3
  • İsmet Buyuksefil İsmet Buyuksefil:
    Köylerde artık mahalle oldu, bu mihtar lardan, emehli polisler den, emehli adalet ve askerler den silahı geri alın. Yoksa diğer Türk insanı da ABD gibi silah hakkına kavuşmalı. 0 0 Yanıtla
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