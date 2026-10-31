Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim

Ankara'da kızını ve onun erkek arkadaşını silahla öldüren zanlının, olay yerine konuşmak için gittiğini fakat kızının erkek arkadaşının kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay, dün akşam Mamak ilçesi Bahçeleriçi Mahallesi Mamak Caddesi'nde yer alan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddialara göre mahalle muhtarı B.K., yaklaşık bir ay önce evden ayrılan 19 yaşındaki kızı Elif K'nin, evli olan 53 yaşındaki Ercan O. ile ilişkisi olduğunu ve birlikte yaşadığını öğrendi. Kızının yaşadığı eve giden B.K. ile Ercan O. arasında kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine baba B.K. tabancasıyla kızına ve erkek arkadaşına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Ercan O. ile Elif K'nin cenazeleri olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırgan B.K. ise polise teslim oldu ve gözaltına alındı.

İLİŞKİYİ ÖĞRENEN KADIN, KOCASINI TERK ETMİŞ

Şahsın kendisiyle birlikte aynı dükkanda kuaförlük yaptığı eşinin ise söz konusu ilişkiyi öğrendikten sonra Ercan O'yu terk ettiği ve evini ayırdığı öğrenildi. Vefat eden Elif K'nin ise bir markette çalıştığı aktarıldı. Öte yandan, Ercan O'nun yakınları ve eşi konuyla ilgili konuşmak istemediklerini ifade etti. Elif K'nn hamile olup olmadığının ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

"NİYETİM KONUŞMAKTI"

Saldırgan B.K.'nın ise yaptığı ilk savunmasında amacının kızıyla konuşmak olduğunu, olay yerine bu niyetle gittiğini, Ercan O'nun kendisine küfür etmesi üzerine cinnet getirerek cinayetleri işlediğini söylediği belirtildi.

"BANA 'SAKIN KARIŞMA, NAMUSUMU TEMİZLEDİM' DEDİ"

Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kaan Taştan, "Silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktım. Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Bana, 'Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum' dedi. Daha sonra da ileriye doğru yürümeye başladı. Olayın olduğu yere geldim. Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü. Kadının babası gelip ikisini de öldürmüş. Burası ölen adamım eviydi. Adam kadınla bu evde yaşıyormuş. Babası da bu durumu kabullenememiş ve ikisini de öldürmüş. Kadının hamile olduğu söyleniyor" dedi.

"ÇOK FAZLA KAN VARDI"

Komşulardan Ebubekir Aydın ise "Birkaç el silah sesi duydum. Birilerinin öldürüldüğünü söylediler. Geldiğimde adamla kadını yerde yan yana gördüm. Namus cinayeti olduğunu söylediler. Saldırganın vurduğu adam o anda hayatını kaybetmiş. Çok fazla kan vardı. Ensesinden vurulmuştu. Yanındaki kız vurulmamak için çabalamış biraz. Ortam çok kalabalıktı" diye konuştu.