Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi, dizilerin yayın takvimini etkilemeye devam ediyor. Birçok yapımın yeni bölümünün ertelenmesinin ardından Star TV'nin yeni dizisi "Başkalarının Hayatı" için de karar verildi. Dizinin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Televizyon kanallarında yaşanan reklam gelirlerindeki düşüş, dizilerin yayın takviminde değişikliklere neden oldu. Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinin yayınlanmamasının ardından bir erteleme kararı da Star TV'den geldi.

BAŞKALARININ HAYATI BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK

Star TV'nin yeni yapımlarından Başkalarının Hayatı'nın bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölümünün yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin yeni bölümü yerine tekrar bölümü izleyiciyle buluşacak. Kararın, televizyon sektöründe yaşanan düşük reklam gelirleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak

YENİ BÖLÜMÜN TARİHİ BELLİ OLDU

Başkalarının Hayatı dizisinin yeni bölümünün 7 Kasım 2026 tarihinde Star TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Böylece dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler bir hafta daha beklemek zorunda kalacak.

Başkalarının HayatıStar TvMagazinStarDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ertan ertan ertan ertan:
    Bir oyuncuya dizi başı milyonları dökerseniz olacağı bu. Aslına bakarsan şu an yayında olan çok dizi izlenecek edep'te değil. Aile hayatı yıkılıyor, gençlerde ar, haya bırakmıyor. 2 0 Yanıtla
  • Hakan Arı Hakan Arı:
    Protestoyu destekliyorum. Bıraksınlar bu işleri. 1 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Millet kandırmak için heryerde pembe hayatlar otur izle gerçek hayatımıza dönünce herkes atanamayan iş bulamayan nefes alınca vergi alan ülke 0 1 Yanıtla
    Seko Seko Seko Seko:
    Türkiyedeki dizileri izleyen varmı varsa kendini bir sorgulaması gerekir dunyanin en saçma ucuz senaryolarına sahip şizofrenice manyakca dizi senaryolari yazan senaristler millette bunu izliyor aldatma,ve mafiadan baska bizi senaryosu yazamiyorlar. Bir dizinin 20 bölümün 15 bölümü konusu hastane ve hapisanede geçer mi bu ülkede geçer dizi senaristleri sıkıştıkca konu bulamadıkça dizi oyuncularini sira ile hastaneye sokuyor reyting almak için aldatma yada yaş farkı olan kişileri evlendiriyorlar 1 0
  • abbas dursun abbas dursun:
    milletin tek derdi diziler.! ironi yapmıyorum bu yüzden herbiri haftsda milyonlar götürüyor sizin gibi cahil cühela takımı yüzünden ulan game of thrones oyuncuları bile bunlar kadar almıyor işte o kadar kara para aklanıyor ülkede adam yapımcıyım ayağına alıyo parayı mafya kankasından diziyi çekiyor paraları saçıyor tabi o kadar kara para saçınca ilgi çekiyo medyadan birde dizi tutarsa ki bayıltan drama mafya dizisiyse tutuyo hoooppp temizle haram paraları dizi üzerinden 0 0 Yanıtla
  • Serdar Coşkun Serdar Coşkun:
    hiç dizi izlemiyorum sadece iptv izliyorum reklam ve saçma diziler yok 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü
Şara yönetiminin en büyük krizi Halk sokaklara döküldü Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü
Yargıtay’dan kiracıları ilgilendiren emsal karar Ev sahiplerinin “depozito“ oyunu bozuldu Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin "depozito" oyunu bozuldu
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
İstanbul’da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı İstanbul'da haraç tehdidi alan esnaf, silahla saldıran şüpheliyi peşine düşerek yaraladı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’deki görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı
16:03
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
14:53
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
14:19
Uzun süredir ortalarda yoktu Hamaney yeni talimatla geri döndü
Uzun süredir ortalarda yoktu! Hamaney yeni talimatla geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 16:36:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android