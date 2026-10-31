Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak

abbas dursun:

milletin tek derdi diziler.! ironi yapmıyorum bu yüzden herbiri haftsda milyonlar götürüyor sizin gibi cahil cühela takımı yüzünden ulan game of thrones oyuncuları bile bunlar kadar almıyor işte o kadar kara para aklanıyor ülkede adam yapımcıyım ayağına alıyo parayı mafya kankasından diziyi çekiyor paraları saçıyor tabi o kadar kara para saçınca ilgi çekiyo medyadan birde dizi tutarsa ki bayıltan drama mafya dizisiyse tutuyo hoooppp temizle haram paraları dizi üzerinden